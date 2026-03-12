Η Goldman Sachs αύξησε ξανά την πρόβλεψη για το πετρέλαιο - Περίπου 40% υψηλότερα από το 2025

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, προβλέποντας μια μεγαλύτερη διακοπή των ροών μέσω του πολύ σημαντικού Στενού του Ορμούζ.

Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της Goldman Sachs αναμένουν τώρα ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 98 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, περίπου 40% υψηλότερα από τη μέση τιμή του το 2025. Οι στρατηγικοί αναλυτές, με επικεφαλής τον Daan Struyven, αναμένουν ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στα 71 δολάρια μέχρι το τέταρτο τρίμηνο - εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα περίπου 60 δολάρια στα οποία τελείωσε το Brent πέρυσι.

Η νέα τιμή των στρατηγικών αναλυτών βασίζεται σε εκτίμηση για μεγαλύτερες διαταραχές μέσω του Ορμούζ από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η ομάδα υποθέτει τώρα 21 ημέρες χαμηλών ροών πετρελαίου μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού στο 10% των κανονικών επιπέδων πριν από μια σταδιακή ανάκαμψη 30 ημερών.

«Λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια του μεγαλύτερου σοκ προσφοράς πετρελαίου που έχει καταγραφεί και με την υπόθεση μας ότι οι ροές [μέσω των Πορθμών του Ορμούζ] παραμένουν χαμηλές έως τις 20 Μαρτίου, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να σημειώσουν ανοδική τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Η κατάσταση θα μπορούσε επίσης να επιδεινωθεί, ανέφερε η ομάδα, οδηγώντας σε ένα ακόμη τεράστιο άλμα στις τιμές. Οι ημερήσιες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι εάν οι ροές παραμείνουν μειωμένες μέχρι τον Μάρτιο. Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, περίπου στα 146 δολάρια, τον Ιούλιο του 2008.

Η εικόνα την Πέμπτη (12/3)

Την Πέμπτη το μεσημέρι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξάνονται κατά 5,75% στα 97.31 δολάρια το βαρέλι, καθώς παραμένουν οι αμφιβολίες για το αν η απελευθέρωση αποθεμάτων θα είναι αρκετή ώστε να μετριάσει το σοκ στην προσφορά που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύονται κατά 5,36% στα 91.93 δολάρια ανά βαρέλι.

Το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά της, που ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη (12/3) και αποτελεί τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία του οργανισμού, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές.