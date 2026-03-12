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Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα πραγματικότητα που μετασχηματίζει ριζικά τον τομέα της υγείας
Πολιτική
14:19 - 12 Μαρ 2026

Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα πραγματικότητα που μετασχηματίζει ριζικά τον τομέα της υγείας

Reporter.gr Newsroom
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«Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί. Η σημερινή πρωτοβουλία δείχνει τον δρόμο για ένα σύγχρονο, ψηφιακό και αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας διαδικτυακά στην εκδήλωση με τίτλο: «Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Τα πρώτα ευρήματα - Η μεγάλη προοπτική», που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και η Cisco με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».  

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Πριν από λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 2025 εγκαινιάσαμε μια φιλόδοξη συνεργασία θέτοντας τις βάσεις για μια πρωτοποριακή σύμπραξη που αφορά στη σύγκλιση των βιοεπιστημών με την ψηφιακή τεχνολογία. Σήμερα, δεν είμαστε εδώ μόνο για να επιβεβαιώσουμε τη συνεργασία μας αλλά για να δούμε τους πρώτους καρπούς της. Επιστρέφουμε σήμερα για να μιλήσουμε με δεδομένα. Για την έρευνα που βγαίνει από το εργαστήριο και εφαρμόζεται στην κλινική πράξη». «Δεν μένουμε στις θεωρητικές διακηρύξεις, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, παρουσιάζουμε απτά αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων υγείας με μεθοδολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Αποδεικνύουμε πώς η τεχνολογία αιχμής μεταφράζεται σε καλύτερη κλινική έρευνα και, τελικά, σε καλύτερη φροντίδα για τον ασθενή».

H Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια μελλοντική υπόσχεση· είναι η νέα πραγματικότητα που μετασχηματίζει ριζικά τον τομέα της Υγείας”, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισημαίνοντας ειδικότερα ότι “η δυνατότητα ν΄αναλύουμε τεράστιους όγκους υγειονομικών δεδομένων -όπως αυτά που προκύπτουν από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου- μας επιτρέπει να εντοπίζουμε μοτίβα που η ανθρώπινη παρατήρηση θα αδυνατούσε να διακρίνει”.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης, στην Ενίσχυση των Κλινικών Μελετών. Όπως τόνισε: «Μέσω σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών AI, επιταχύνουμε τη διαδικασία των κλινικών μελετών στη χώρα μας, καθιστώντας τες πιο ακριβείς και αποτελεσματικές». Αναφερόμενος στη γεφύρωση Θεωρίας και Πράξης υπογράμμισε ότι: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως η «γέφυρα» μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της εφαρμοσμένης ιατρικής, συνδέοντας τις ερευνητικές ανακαλύψεις με τις καθημερινές κλινικές ανάγκες». Ενώ για την Εξατομικευμένη Ιατρική τόνισε ότι: «Η χρήση αλγορίθμων αιχμής μας φέρνει πιο κοντά στην ιατρική ακριβείας, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας προσαρμοσμένες στον κάθε πολίτη ξεχωριστά».

«Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ότι: «όλη αυτή η ανάπτυξη γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικότητας. Η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας ακολουθεί αυστηρά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δεδομένα Υγείας (European Health Data Space Regulation), διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος συμβαδίζει πάντα με την ηθική και την ασφάλεια».

«Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη δυναμική», τόνισε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας: «Η στρατηγική μας είναι σαφής: Η καινοτομία είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Η συμμετοχή της χώρας μας σε μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές, όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), αναβαθμίζει τη θέση μας στον παγκόσμιο χάρτη των κλινικών μελετών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο οποίος συνεχάρη τη Διευθύντρια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, Αναστασία Χατζηδημητρίου και όλους όσοι συνέπραξαν, τους ερευνητές και τα στελέχη που εργάστηκαν για να έχουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα.

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