Παναγόπουλος για τα αδήλωτα €3,2 εκατ.: «Στημένη υπόθεση - Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) Γιάννης Παναγόπουλος, σχολιάζοντας τα ευρήματα έρευνας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να μην είχε δηλώσει στο «πόθεν έσχες» του ποσό ύψους 3,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος κατήγγειλε ότι το ζήτημα έχει λάβει δημοσιότητα μέσω διαρροών πριν ακόμη παραλάβουν οι ελεγχόμενοι το επίσημο πόρισμα του ελέγχου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα, μέσω διαρροών, όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι, όπως εγώ, λάβουν το πόρισμα ελέγχου, επανέρχεται με νέες διαρροές».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που διακινούνται είναι «ψευδή και ανυπόστατα», κάνοντας λόγο για «νομικίστικες κατασκευές» που, όπως είπε, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια υπόθεση σε επικοινωνιακό επίπεδο.

«Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, επιχειρείται να στηθεί με το ζόρι μια υπόθεση “επικοινωνιακά”», σημείωσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν έχει λόγο να ανησυχεί και προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στοιχεία τις επόμενες ημέρες για να αντικρούσει τις κατηγορίες.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση. Αντιθέτως, θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει τόσο ο δημιουργός της όσο και όσοι εκόντες ή άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες», ανέφερε.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκε ποσό ύψους 3,2 εκατ. ευρώ που φέρεται να μην είχε δηλωθεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας για το διάστημα 2020–2025.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν υπέβαλλε δήλωση «πόθεν έσχες» λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου της ΓΣΕΕ, αλλά επειδή κατείχε θέση προέδρου σε ινστιτούτα που συνδέονται με τη συνομοσπονδία, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις τόσο από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και από τις αρμόδιες αρχές.