ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Με βάση την ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΓΣΕΕ μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις.

Πλήρη αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες θέσεις της ΓΣΕΕ υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας και στις πρακτικές που, σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής, εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Συνομοσπονδίας, αναδεικνύει νέα ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης.

Όπως επισημαίνεται, την ώρα που η ΓΣΕΕ διεκδικεί δημόσια την κατάργηση των εργολαβιών και την ενίσχυση της σταθερής απασχόλησης, συνεχίζει να αναθέτει βασικές λειτουργίες, όπως η φύλαξη και η καθαριότητα των εγκαταστάσεών της, σε εργολαβικές εταιρείες.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναθέσεις πραγματοποιούνται χωρίς αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Συνομοσπονδίας, χωρίς να είναι γνωστοί οι όροι των συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής ή η ύπαρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας με κατάθεση προσφορών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η πρόσφατη αλλαγή εργολαβικής εταιρείας για τη φύλαξη των κτιρίων της ΓΣΕΕ, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για τη διασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούνταν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρχε η δυνατότητα κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με μόνιμο προσωπικό, μέσω της Αστικής Εταιρείας ΕΛΕΚ, η οποία, όπως αναφέρεται, έχει συσταθεί ακριβώς για τη χρηματοδότηση σταθερών θέσεων εργασίας αντί της προσφυγής σε εργολαβίες.

Την ίδια στιγμή, η ΕΝΟΤΗΤΑ κάνει λόγο για προσλήψεις συγγενικών προσώπων της σημερινής ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε μόνιμες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια όταν πρόκειται για επιλογές προσωπικού.

Η παράταξη χαρακτηρίζει ενδεικτική της αντίφασης και την πρόσφατη παρέμβαση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ στην ΕΥΔΑΠ, με την οποία ζητείται η διασφάλιση της μόνιμης εργασίας και η κατάργηση των εργολαβιών, την ώρα που –όπως υποστηρίζει– η ίδια η Συνομοσπονδία ακολουθεί διαφορετική πρακτική.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση εργαζομένου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για τον οποίο η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι απολύθηκε παράνομα. Όπως επισημαίνει, η απόλυση κρίθηκε άκυρη από τη Δικαιοσύνη, ωστόσο η σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η ΕΝΟΤΗΤΑ καταγγέλλει ότι εξακολουθεί να μην της έχει παραχωρηθεί ο προβλεπόμενος χώρος γραφείου και ο απαραίτητος εξοπλισμός στην έδρα της ΓΣΕΕ, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, διατίθενται χώροι για άλλες χρήσεις που αφορούν συγγενικά πρόσωπα της διοίκησης.

Καταλήγοντας, η παράταξη δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ΓΣΕΕ, υποστηρίζοντας πως στόχος της είναι η δημιουργία μιας τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.