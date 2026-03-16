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Αρχή για το Ξέπλυμα: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ
Ειδήσεις
12:59 - 16 Μαρ 2026

Αρχή για το Ξέπλυμα: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος φέρνει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, αντιμέτωπο με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, καθώς φαίνεται πως... ξέχασε να συμπεριλάβει στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποσό μεγαλύτερο των 3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΣΕ, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία (2020-2025).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh46sar0su5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών, αλλά και επειδή η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh46fo96tz21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 14:02
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