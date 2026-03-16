Καστελλόριζο: Eξερράγη σκάφος της Frontex, πέντε τραυματίες - Ανάμεσα τους η πρέσβης της Εσθονίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16/3 στο Καστελλόριζο, όταν σκάφος της Frontex ανετράπη στη θάλασσα και στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της τηλεόρασης της ΕΡΤ, στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα: τέσσερις πολίτες της Εσθονία και ένας Έλληνας. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η πρέσβης της Εσθονία. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Η κατάσταση ενός από τους τραυματίες κρίνεται σοβαρή, καθώς έχει υποστεί τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι υπόλοιποι τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν πιθανότατα σε νοσοκομείο της Ρόδος, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, έχει γίνει γνωστό ότι η ανατροπή του σκάφους δεν συνέβη στο πλαίσιο κάποιας επιχειρησιακής δραστηριότητας.