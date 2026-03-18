Reuters: Φόβοι κυβερνοεπιθέσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις λόγω Ιράν

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σαρώνουν τα συστήματά τους για ενδείξεις κυβερνοεπιθέσεων, κατόπιν οδηγιών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπως δήλωσαν δύο πηγές την Τετάρτη 18/3, μετά από περιστατικά που έχουν συνδεθεί με τον πόλεμο στο Ιράν.

Αρχικά, είχε αποστείλει την προηγούμενη εβδομάδα ειδοποίηση, την οποία είδε το Reuters, προς τους υπευθύνους ασφαλείας ναυτιλιακών εταιρειών, τραπεζών και επιχειρήσεων στους τομείς της μεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών, της υγείας και της ενέργειας, όπως δήλωσε πηγή από την αρχή, προσθέτοντας ότι η κίνηση ήταν προληπτική.

Μια ομάδα χάκερ συνδεδεμένη με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη στις 11 Μαρτίου για κυβερνοεπίθεση σε αμερικανική εταιρεία παροχής ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών, τη Stryker, σύμφωνα με αναρτήσεις στο κανάλι της ομάδας στο Telegram.

Η Αλβανία επιβεβαίωσε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα κυβερνοεπίθεση στην ψηφιακή υποδομή του κοινοβουλίου της, που τοπικά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν στην Ιρανικής σύνδεσης, αυτοαποκαλούμενη ομάδα «Homeland Justice».

Οδηγίες σάρωσης από την Ελλάδα

Η ελληνική ειδοποίηση, με σήμανση «υψηλής προτεραιότητας», προέτρεπε τις εταιρείες να εκτελέσουν σαρώσεις και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους ασφαλείας για οποιοδήποτε επιβεβαιωμένο περιστατικό που επηρέασε «μεγάλη διεθνή οργάνωση» στο εξωτερικό, χωρίς να κατονομάζει την οργάνωση.

Η ειδοποίηση περιλάμβανε δείκτες πιθανής παραβίασης, όπως διευθύνσεις IP, εργαλεία και κακόβουλο λογισμικό, όπως το VShell Remote Access Trojan. Όποιος βρει ενδείξεις επίθεσης πρέπει να εξετάσει άμεσα τα συστήματά του και να αποκλείσει αυτές τις διευθύνσεις IP, ανέφερε.

Δύο ανεξάρτητες πηγές δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο ναυτιλιακές εταιρείες έχουν λάβει την προειδοποίηση. Η ηλεκτρονική παρεμβολή στα συστήματα πλοήγησης εμπορικών πλοίων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το Στενό του Χορμούζ και τον ευρύτερο Περσικό Κόλπο.

Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες δύο πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη βρει στοιχεία για σημαντική επίθεση, αν και η μία σημείωσε ότι έχει παρατηρηθεί «κάποια δραστηριότητα».

Η ελληνική ειδοποίηση ανέφερε ότι έρευνα για το επιβεβαιωμένο περιστατικό εντόπισε έναν άγνωστο, προηγμένο παράγοντα απειλής, ο οποίος χρησιμοποιούσε δύο επίπεδα υποδομών για να σαρώσει δραστηριότητες, να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να φιλοξενήσει κακόβουλο λογισμικό ή να εκτελέσει μηχανισμούς command-and-control, αποφεύγοντας τον εντοπισμό.

Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ορισμένες από τις διευθύνσεις IP που περιλαμβάνονταν στην ελληνική ειδοποίηση προέρχονταν από το Ιράν.