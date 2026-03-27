Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών συντήρησης και ασφαλτόστρωσης

Σε ισχύ τίθενται από το βράδυ της Παρασκευής (27/3) έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, εξαιτίας εργασιών βαριάς συντήρησης και ασφαλτόστρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), με διάρκεια που ξεπερνά τις 48 ώρες. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες:

από τις 22:00 της Παρασκευής 27/03 έως τις 05:30 του Σαββάτου 28/03

από τις 21:00 του Σαββάτου 28/03 έως τις 07:00 της Κυριακής 29/03

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Ελευσίνα θα οδηγούνται, μέσω κατάλληλης σήμανσης, σε έξοδο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής (έξοδος 6) και στη συνέχεια θα επανεισέρχονται από τον ίδιο κόμβο προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς χρέωση διοδίων.

Παράλληλα, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν και στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού. Συγκεκριμένα, από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου, θα παραμείνουν κλειστές η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, στο ρεύμα προς Κατεχάκη - Αθήνα - Ελευσίνα. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας θα λειτουργεί εναλλακτική διαδρομή, με σχετική σήμανση, από και προς την περιοχή της Παλλήνης.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ έχει τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων.

Τέλος, οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.