ΟΦΑΕ: Η κρίση καυσίμων απειλεί άμεσα τη λειτουργία των μεταφορών – Απαιτούνται άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση και την ΕΕ

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Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη εκτίναξη των τιμών καυσίμων έχει φέρει τον κλάδο των οδικών μεταφορών στα όριά του και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα.

Σε συνέχεια της επείγουσας παρέμβασης της International Road Transport Union (IRU) προς τους Υπουργούς Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Δήμα, καθίσταται σαφές ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση στη λήψη μέτρων.

Οι τιμές καυσίμων έχουν ήδη αυξηθεί κατά 30%-35% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβαρύνοντας έναν κλάδο που λειτουργεί με οριακά περιθώρια κέρδους και δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει νέες αυξήσεις.

Η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι αμείλικτη:

H αύξηση της τιμής του diesel στην Ελλάδα ξεπερνάει το 45%

Χιλιάδες επιχειρήσεις μεταφορών βρίσκονται σε οριακή κατάσταση ρευστότητας

Το κόστος καυσίμου απορροφά περισσότερο από το 1/3 των λειτουργικών εξόδων

Οι αυξήσεις δεν μετακυλίονται εγκαίρως στην αγορά

Η βιωσιμότητα του κλάδου τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση

Η ΟΦΑΕ ξεκαθαρίζει ότι χωρίς άμεση παρέμβαση:

θα υπάρξουν διακοπές στη μεταφορά αγαθών

θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές στην αγορά

θα πληγεί άμεσα η ελληνική οικονομία και οι καταναλωτές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και φαινόμενα στρεβλώσεων, όπως το “tank tourism” και οι ανισορροπίες στην τροφοδοσία, που εντείνουν την κρίση και αποδεικνύουν την πλήρη έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΟΦΑΕ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να στηρίξει ενεργά τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, με σαφή και δεσμευτική ατζέντα για τον κλάδο.

Παράλληλα, απαιτούνται άμεσα μέτρα:

Άμεση μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων στα καύσιμα (ΕΦΚ ή ΦΠΑ)

• Έκτακτα μέτρα στήριξης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις μεταφορών

• Παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των τιμών

• Ευρωπαϊκός συντονισμός για την αποτροπή στρεβλώσεων και ελλείψεων

• Ενίσχυση των κρατικών ενισχύσεων με ουσιαστική ευελιξία

Ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ, Δημήτριος Φωκαΐδης, δήλωσε:

«Ο κλάδος των οδικών μεταφορών δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές και, χωρίς άμεσα μέτρα, θα επεκταθούν σε ολόκληρη την οικονομία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα προσωρινά μέτρα της κυβέρνησης, όπως η επιδότηση των 0,16€/λίτρο από 1η Απριλίου, δεν επαρκούν απέναντι στις συνεχιζόμενες και δυσανάλογες αυξήσεις των τιμών καυσίμων. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα και αποφασιστικά, πριν η κατάσταση οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα.»

Η ΟΦΑΕ υπογραμμίζει ότι οι οδικές μεταφορές δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη κλάδο της οικονομίας, αλλά κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία της αγοράς, την επάρκεια αγαθών και την κοινωνική συνοχή.

Η απουσία άμεσης και συντονισμένης δράσης δεν αποτελεί πλέον επιλογή.