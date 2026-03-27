Reuters: Μόνο το ένα τρίτο των ιρανικών πυραύλων έχει καταστραφεί, λένε οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καθορίσουν με βεβαιότητα ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου οπλοστασίου πυραύλων του Ιράν, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά της χώρας πλησιάζει τον πρώτο μήνα, σύμφωνα με πέντε άτομα εξοικειωμένα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η κατάσταση περίπου ενός ακόμη τρίτου είναι λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανώς έχουν καταστρέψει, βλάψει ή θάψει αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες στοές και καταφύγια, δήλωσαν τέσσερις από τις πηγές. Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η ίδια εκτίμηση ισχύει για την ικανότητα των ιρανικών drones, σημειώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας για το ότι περίπου το ένα τρίτο έχει καταστραφεί.

Η αξιολόγηση, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως, δείχνει ότι ενώ οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι είναι είτε καταστραμμένοι είτε απρόσιτοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο και μπορεί να ανακτήσει κάποιους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι το Ιράν «έχει πολύ λίγους πυραύλους». Φαινόταν επίσης να αναγνωρίζει την απειλή που αποτελούν οι υπόλοιποι ιρανικοί πύραυλοι και drones για μελλοντικές αμερικανικές επιχειρήσεις για την ασφάλεια του οικονομικά κρίσιμου Στενού του Ορμούζ. Το Reuters ανέφερε πρώτα ότι ο Τραμπ εξετάζει αν θα κλιμακώσει τη σύγκρουση με την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν κοντά στο Στενό.

«Το πρόβλημα με τα στενά είναι το εξής: ας πούμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% των πυραύλων τους. Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί το 1% είναι ένας πύραυλος που χτυπάει το κύτος ενός πλοίου αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% από την αρχή του πολέμου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ «έχει επίσης καταστρέψει ή βλάψει πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, drones και ναυτικών εγκαταστάσεων», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Seth Moulton, βετεράνος του Ναυτικού Σώματος που υπηρέτησε τέσσερις φορές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα του Reuters, αλλά αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο οπλοστάσιο του Ιράν. «Αν το Ιράν είναι έξυπνο, έχει διατηρήσει κάποιο μέρος της ικανότητάς του – δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει. Και περιμένει την ευκαιρία», είπε ο Moulton.

Οι πύραυλοι του Ιράν είναι κύριος στόχος των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι στοχεύει στη μείωση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, βυθίζοντας τον στόλο του, καταστρέφοντας τις ικανότητες πυραύλων και drones και διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι η επιχείρηση, επίσημα γνωστή ως «Epic Fury», βρίσκεται σύμφωνα με το πρόγραμμα ή ακόμα και μπροστά από τα σχέδια που τέθηκαν πριν από την 28η Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Μέχρι την Τετάρτη, οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, έχουν βυθιστεί το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο δημοσίευσε εικόνες επιθέσεων σε εργοστάσια παραγωγής όπλων του Ιράν και τόνισε ότι δεν στοχεύει μόνο σε πυραύλους και drones, αλλά στη βιομηχανία που τα κατασκευάζει. Παρ’ όλα αυτά, η Κεντρική Διοίκηση απέφυγε να δηλώσει ακριβώς πόσο από τις ικανότητες πυραύλων ή drones του Ιράν έχει καταστραφεί.

Μία πηγή σημείωσε ότι μέρος του προβλήματος είναι ο καθορισμός του αριθμού των ιρανικών πυραύλων που ήταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από τον πόλεμο. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει την εκτίμησή τους για το μέγεθος του προπολεμικού οπλοστασίου του Ιράν.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν είχε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Πάνω από 335 εκτοξευτές πυραύλων έχουν «αχρηστευτεί», αντιπροσωπεύοντας το 70% της ικανότητας εκτόξευσης του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο.

Παρά τις βαριές επιθέσεις των ΗΠΑ, το Ιράν συνεχίζει να έχει όπλα στη διάθεσή του. Την Πέμπτη μόνο, εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μαζί με 11 drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Έχει επίσης επιδείξει νέες δυνατότητες, εκτοξεύοντας για πρώτη φορά μακρινής εμβέλειας πυραύλους κατά της στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–ΗΒ Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Nicole Grajewski, ειδικός σε ιρανικές πυραυλικές δυνάμεις και τη Σιϊτική Φρουρά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς υπερέβαλε σχετικά με το πόσο έχουν μειωθεί οι ικανότητες του Ιράν. Σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις από την εγκατάσταση Bid Kaneh, η οποία έχει βομβαρδιστεί εκτενώς. Εκτίμησε ότι το Ιράν διατηρεί περίπου το 30% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε σκεπτικισμό για την ακρίβεια των αμερικανικών εκτιμήσεων, δεδομένου ότι δεν είναι σαφές πόσοι πύραυλοι βρίσκονται υπόγεια και είναι προσβάσιμοι με κάποιο τρόπο. Ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth παραδέχτηκε στις 19 Μαρτίου την πρόκληση που δημιουργούν τα υπόγεια δίκτυα του Ιράν, συγκρίνοντάς τα με τα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα, αλλά υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ τα κυνηγούν «μεθοδικά, αδίστακτα και συντριπτικά», χωρίς να δίνει συγκεκριμένα ποσοστά καταστροφής πυραύλων ή drones.