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Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 68 νέων δημοτικών αστυνομικών
Ειδήσεις
12:02 - 30 Μαρ 2026

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 68 νέων δημοτικών αστυνομικών

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Ενισχύονται οι υπηρεσίες της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, με 68 νέους δημοτικούς αστυνομικούς. Η τελετή της ορκωμοσίας τους πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Μετά από 16 χρόνια, προχωρήσαμε σε νέες προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών, σηματοδοτώντας μία νέα αρχή για την πόλη. Σύντομα, το νέο προσωπικό, θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Θέλουμε το κέντρο και οι γειτονιές της Αθήνας να γίνουν πιο ασφαλείς και πιο λειτουργικές, με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλο και περισσότερα σημεία. Καλωσορίζουμε τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς στον Δήμο Αθηναίων και τους ευχόμαστε καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνημα».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Η ασφάλεια των πολιτών και η ευταξία της Αθήνας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και κύριο ζητούμενο για τη λειτουργία μιας σύγχρονης και ανθρώπινης πόλης. Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών, θα ενταχθούν στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να συμβάλλουν στις ήδη αυξημένες ανάγκες της πόλης μας. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, την τάξη στους δημόσιους χώρους και τον σεβασμό απέναντι στους συμπολίτες μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, κάνουμε σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά».

Τη Δευτέρα 30/3 ξεκινάει η εκπαίδευση του πρώτου γκρουπ των νεοσύλλεκτων, η οποία θα χωριστεί σε θεωρητικά και πρακτικά τμήματα. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε ελέγχους και βεβαίωση παραβάσεων, συνοδευόμενοι από παλαιότερα και έμπειρα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας. Με τις πρόσθετες προσλήψεις που προγραμματίζονται, το επιπλέον δυναμικό θα φτάσει συνολικά τους 180 δημοτικούς αστυνομικούς.

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