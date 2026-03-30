Youth Pass 2026: Από 1η Απριλίου οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Από την Τετάρτη (1/4) τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που αφορούν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, με τη συμπλήρωση των 18 ετών, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, καθώς και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Σημειώνεται ότι η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών και μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αγορά αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές από βιβλιοπωλεία, αλλά και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, προσφέροντας παράλληλα οικονομική στήριξη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.