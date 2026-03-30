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Υπόθεση Παναγόπουλου: Εισαγγελική έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο
Ειδήσεις
15:45 - 30 Μαρ 2026

Υπόθεση Παναγόπουλου: Εισαγγελική έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο

Reporter.gr Newsroom
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Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών επανεξετάζει την υπόθεση που αφορά το πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ανασύροντας τη σχετική δικογραφία από το αρχείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ζητείται να διερευνηθεί εκ νέου εάν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τον συνδικαλιστικό παράγοντα. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και να κριθεί αν συντρέχουν προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Την προκαταρκτική εξέταση αναλαμβάνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία θα προχωρήσει στη συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, αφού είχαν ληφθεί υπόψη τόσο το υπόμνημα των συνηγόρων του κ. Παναγόπουλου όσο και σχετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ.

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Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες

Στο πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, καθώς και στα ζητήματα υπεξαίρεσης κονδυλίων και υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε συνέντευξή του, νωρίτερα τη Δευτέρα 30/3, στο ERTnews.

Ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε ότι, βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί διαχρονικά, αλλά και γνωμοδοτήσεων από έγκριτους νομικούς, δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες. Όπως ανέφερε, δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, δεν έχει ακόμη λάβει το σχετικό πόρισμα της Αρχής, το οποίο –όπως είπε– χρησιμοποιήθηκε για να πληγεί η εικόνα του.

Τόνισε, επίσης, ότι δεν είναι κατηγορούμενος, κάνοντας λόγο για ανοιχτή διαδικασία ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Πρέπει να δω πού βασίζεται και γιατί προέκυψε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χρονική συγκυρία των αποκαλύψεων δημιουργεί ερωτήματα. Όπως εξήγησε, οι σχετικές υποθέσεις ήρθαν στο προσκήνιο σε περιόδους όπου ο ίδιος συμμετείχε σε κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως η υπεράσπιση συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στη Βουλή και η ανακοίνωση σημαντικής σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού.

«Η δουλειά μου είναι να υπηρετώ τους εργαζόμενους και όχι να απολογούμαι για την τιμή και την υπόληψή μου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα οικονομικά της Συνομοσπονδίας, διευκρίνισε ότι δεν διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια κατάρτισης και απέκλεισε το ενδεχόμενο μονοπρόσωπων αποφάσεων, σημειώνοντας ότι καμία πράξη δεν φέρει λιγότερες από τρεις υπογραφές.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του, δήλωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία της ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι η παραμονή ή η αποχώρησή του αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τους συναδέλφους του. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι έχει σκεφτεί κατά καιρούς την αποχώρηση, επικαλούμενος τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ιδίως κατά την περίοδο των μνημονίων.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας των συνδικάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά με πρακτικές που –όπως είπε– αμφισβητούν την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος. «Τα συνδικάτα δεν είναι προέκταση των κομμάτων», σημείωσε, εκφράζοντας την ανησυχία του τόσο για κόμματα που λειτουργούν ως συνδικάτα όσο και για συνδικάτα που υιοθετούν κομματική λογική.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο θεσμός της ΓΣΕΕ δεν θα πληγεί από την υπόθεση, δηλώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 20:21
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