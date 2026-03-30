ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομη και καταχρηστική η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε την επαναφορά της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίνοντας ότι η απομάκρυνσή της από τη συγκεκριμένη θέση ήταν παράνομη και καταχρηστική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της, Αντώνη Βαγιάνου και Παρασκευά Ζουρντού, που την εκπροσώπησαν στη σχετική προσφυγή, η υπ’ αριθμ. 411/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνει πλήρως την κ. Τυχεροπούλου. Παράλληλα, ακυρώνει την απόφαση της διοίκησης Μπαμπασίδη, βάσει της οποίας είχε απομακρυνθεί από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και είχε μετακινηθεί σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας.

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Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των δικηγόρων της κας. Τυχεροπούλου

«Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας, αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της.Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο διατάσσει:

την επανατοποθέτησή της, στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο».