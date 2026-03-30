Χρηματιστήριο: Οι μηνιαίες απώλειες έφτασαν στο -11,9%

Πυκνώνουν τα σύννεφα στις αγορές μετά και τις πληροφορίες για απόρριψη του σχεδίου Τραμπ από το Ιράν με το ΧΑ να βιώνει ένα από τους χειρότερους post-covid μήνες. Οι μηνιαίες απώλειες έφτασαν στο -11.9% μετά και το σημερινό κλείσιμο του ΓΔ στις 2006 μονάδες -0.86%.

Τα μικρά κέρδη από ΕΥΔΑΠ +2.6%, ΟΤΕ +0.8%, ΜΟΗ +0.7%, ΕΛΠΕ +0.5%, ΕΛΧΑ +0.9%, ΔΑΑ +1%, ΣΑΡ +0.6% και ΤΙΤΑΝ +0.8% δεν ήταν αρκετά να καλύψουν τις ζημιές των υπολοίπων μετοχών του FTSE (-0.9%) με την μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην CENER -3.7%, ΜΠΕΛΑ -3.6%, ALWN -2.2%, ΒΙΟ -2.5%, AKTR -6.2%, ΑΛΦΑ -2.8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.3% και ΠΕΙΡ -2.2%.

Αντίστοιχα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με κέρδη έκλεισαν συγκριτικά λιγότερες μετοχές με την ΚΡΙ +2.1%, ΦΡΛΚ +2%, ΚΟΥΕΣ +1.5%, ΠΛΑΘ +1.2%, ΑΔΜΗΕ +0.2% και ΠΡΟΝΤΕΑ +0.9%, απώλειες σε CREDIA -8.4% εν μέσω της ΑΜΚ των 300 εκ. που έχει ήδη υπερκαλυφτεί, ΛΑΒΙ -6.1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3.1%, ΠΡΟΦ -4.4%, ΟΛΘ -2%, DIMAND -1.6% και ACAG -1.3%.

REALCONS -1.8%, ΦΑΙΣ -2.7% και QLCO -1.3% με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην μικρή κεφαλαιοποίηση.

Η διεύρυνση των πολεμικών επιχειρήσεων σε χώρες με ενεργειακές – και όχι μόνο – πηγές στην ευρύτερη περιοχή έχει εκτός από πραγματικά θύματα και επιχειρηματικά και σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιους έμμεσα ωφελούμενους, όπως συνέβη μετά τα χτυπήματα σε εταιρίες Αλουμινίου στον Κόλπο (η Aluminium Bahrain ήταν η εταιρία που κέρδισε στην κούρσα απόκτησης του Aluminium Dunkerque) που θα έχει ως συνέπεια αρχικά την άνοδο της τιμής του (3440$) αλλά και την έλλειψη διαθέσιμης ποσότητας για σειρά επιχειρήσεων, προσφορά που θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος ευρωπαίος παραγωγός (METLEN μέσω του ΑτΕ) με σημαντικά οφέλη στην κερδοφορία της.

Επιμένουν οι ξένοι οίκοι με αντικρουόμενες εκθέσεις για την ελληνική οικονομία και το ΧΑ, με την Wood & Co να θεωρεί ιδιαίτερα ανθεκτική την ελληνική οικονομία εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη φέτος θα κυμανθεί μεταξύ 2% - 2.5% ενώ αντίθετη άποψη έχει ο οίκος αξιολόγησης DBRS βλέποντας πολλούς και σημαντικούς κινδύνους λόγω της κρίσης στην ΜΑ ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Μία συνεδρίαση για το πέρας ενός μήνα που λογικά θα μνημονεύεται για καιρό – όχι για θετικούς λόγους – με την αφετηρία του Απριλίου να γίνεται από θέση short (pivot points), τουλάχιστον όσο κινείται χαμηλότερα των 2090 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης