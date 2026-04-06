ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελλάδα – Ισραήλ: Συμφωνία 009A/26 για την προμήθεια του Συστήματος PULS
Ειδήσεις
16:33 - 06 Απρ 2026

Ελλάδα – Ισραήλ: Συμφωνία 009A/26 για την προμήθεια του Συστήματος PULS

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα, 6 Απρ 2026, υπεγράφη από τον Γενικό Δντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και το Δντη της SIBAT Ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kulas η Διακρατική Συμφωνία 009A/26 για την προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος Πυροβολικού PULS (Precise & Universal Launching System).

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά το ΚΥΣΕΑ, το εν λόγω εξοπλιστικό πρόγραμμα αφορά την προμήθεια συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ), η οποία θα υλοποιηθεί μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Η Αθήνα επιδιώκει, πέρα από την απόκτηση των συστημάτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με το Τελ Αβίβ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας
Ειδήσεις

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί
Πολιτική

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ