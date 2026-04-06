Ελλάδα – Ισραήλ: Συμφωνία 009A/26 για την προμήθεια του Συστήματος PULS

Από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα, 6 Απρ 2026, υπεγράφη από τον Γενικό Δντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και το Δντη της SIBAT Ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kulas η Διακρατική Συμφωνία 009A/26 για την προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος Πυροβολικού PULS (Precise & Universal Launching System).

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά το ΚΥΣΕΑ, το εν λόγω εξοπλιστικό πρόγραμμα αφορά την προμήθεια συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ), η οποία θα υλοποιηθεί μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Η Αθήνα επιδιώκει, πέρα από την απόκτηση των συστημάτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με το Τελ Αβίβ.