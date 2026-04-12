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Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 supercars με ξένες πινακίδες
Ειδήσεις
09:25 - 12 Απρ 2026

Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 supercars με ξένες πινακίδες

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), εντοπίζοντας πλήθος παραβάσεων.  

Από τις έρευνες προέκυψε η δέσμευση 229 οχημάτων, των οποίων η συνολική αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι οργανώθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, αξιοποιώντας στοιχεία από διόδια και τελωνεία, καθώς και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτες περιπτώσεις.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν σε αιφνιδιαστικές εφόδους σε χώρους στάθμευσης, εκθέσεις και μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με υψηλή επισκεψιμότητα.

Ανάμεσα στα οχήματα που δεσμεύτηκαν βρίσκονται πολυτελή supercars, με την αξία ορισμένων να φτάνει έως και τις 750.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhqjvvbbttch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με μη ταξινόμηση οχημάτων, χρήση από μη δικαιούχα πρόσωπα, απαγόρευση κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτιμολόγηση, ζητήματα «πόθεν έσχες», τεκμήρια χρήσης, παροχές σε είδος, καθώς και τη φορολογική κατοικία οδηγών και ιδιοκτητών.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και σοβαρότερα ευρήματα, καθώς σε ένα όχημα βρέθηκε κοκαΐνη, ενώ εντοπίστηκαν και αυτοκίνητα με αλλοιωμένους αριθμούς πλαισίου, τα οποία ενδέχεται να είναι κλεμμένα.

Τα σχετικά πρόστιμα θα επιβληθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ελέγχων.

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