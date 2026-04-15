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Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος: Τι οδηγεί τους καταναλωτές στα «μπλε»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:26 - 15 Απρ 2026

Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος: Τι οδηγεί τους καταναλωτές στα «μπλε»

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία περίοδο που η μόνη βεβαιότητα είναι αβεβαιότητα, οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που δεν κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι, στην αγορά ρεύματος, τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια είναι πλέον η πρώτη τους επιλογή.  

Περίπου σαράντα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει μέχρι στιγμής αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Παρά τη γεωπολιτική ένταση, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) του Μαρτίου διατηρήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα οριακά κάτω από 100€/MWh, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές δεν αντιδρούν πλέον γραμμικά ακόμα και σε σοβαρές διεθνείς εξελίξεις.

Η εικόνα του Μαρτίου οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ (κυρίως αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια), ηπιότερες καιρικές συνθήκες και χαμηλότερο κόστος φυσικού αερίου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, οι αγορές «θυμούνται» το 2022 και τον αντίστοιχο πόλεμο στην Ουκρανία. Η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε πιο ώριμη αποτίμηση του ρίσκου, περιορίζοντας σπασμωδικές αντιδράσεις και υπερβολές.

Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει. Το σενάριο κλιμάκωσης του πολέμου παραμένει υπαρκτό και μια πιο γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποκλειστεί. Μια ολική διακοπή της διέλευσης LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα spot φορτία, με την Ευρώπη και την Ασία να διεκδικούν τις ίδιες ποσότητες, αυξάνοντας εκ νέου τη μεταβλητότητα των τιμών.

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η συμπεριφορά των καταναλωτών αλλάζει. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να «κλειδώσουν» το κόστος του ρεύματός τους, στρεφόμενοι σε σταθερά τιμολόγια για το σπίτι ή την επιχείρησή τους για να αποφύγουν πιθανές μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειάς τους. Είναι χαρακτηριστικό, από τα στοιχεία που μας παρείχε η Protergia, ότι πέρσι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025 περίπου 1 στους 2 νέους πελάτες επέλεγε σταθερό τιμολόγιο ενώ φέτος το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί θεαματικά καθώς τους ίδιους μήνες, πάνω από το 80% των νέων πελατών επιλέγει τη σταθερότητα.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή τη σαφή τάση της αγοράς, η Protergia διαθέτει δύο νέα σταθερά τιμολόγια για οικιακούς πελάτες τα Protergia Value Sure 12M 2.0 δωδεκάμηνης διάρκειας και το Protergia Value Sure 18M 2.0 που προσφέρει σταθερή τιμή για ενάμιση έτος καθώς και το νέο σταθερό τιμολόγιο Protergia Value Sure 12M 2.0 για επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA. Τα 3 προϊόντα προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές με έκπτωση συνέπειας και αποτελούν τη λύση για όσους επιθυμούν σταθερότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, για όσους τα επιλέξουν μέσα στον Απρίλιο, η Protergia προσφέρει 3 πάγια δώρο (το συνολικό όφελος εμφανίζεται ως πίστωση στον 3ο λογαριασμό του πελάτη), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος της σταθερής επιλογής.

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Σε μια αγορά που μπορεί να αντέχει σήμερα, αλλά παραμένει ευάλωτη σε διεθνείς εξελίξεις, η σταθερότητα στο ρεύμα εξελίσσεται από εναλλακτική επιλογή σε συνειδητή απόφαση ασφάλειας.

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