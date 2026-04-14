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Κεφαλονιά: Μυστήριο με νεκρή γυναίκα στο Αργοστόλι - Δύο συλλήψεις
Ειδήσεις
17:38 - 14 Απρ 2026

Κεφαλονιά: Μυστήριο με νεκρή γυναίκα στο Αργοστόλι - Δύο συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση μίας 19χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου inkefalonia, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες για μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν αναίσθητη στο σημείο.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την αρχική ιατρική εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν ήδη διαταχθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται τρία άτομα, εκ των οποίων δύο έχουν ήδη συλληφθεί από τις αρχές για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

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