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«Σφαγή» ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ για τις αρμοδιότητες στην ευρωπαϊκή άμυνα
Ειδήσεις
19:55 - 16 Απρ 2026

«Σφαγή» ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ για τις αρμοδιότητες στην ευρωπαϊκή άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη (16/4) ότι συμφώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να εργαστούν τις επόμενες εβδομάδες για την ενίσχυση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη στρατιωτική συμμαχία.

«Συζητήσαμε την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, μετά τη συνάντησή της με τον Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο, να παράγουμε περισσότερα και να το κάνουμε πιο γρήγορα. Με την αύξηση των παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να ενισχύσουμε τη σχέση ΕΕ–ΝΑΤΟ και να προετοιμάσουμε μια επιτυχημένη Σύνοδο στην Άγκυρα», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε, από την πλευρά του, ανέφερε σε δική του ανάρτηση ότι «μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, είναι πράγματι τόσο αρμονική η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ; Δημοσίευμα των Financial Times φωτίζει μια διαφορετική πλευρά του ζητήματος.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ υπάρχει ενόχληση για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΕΕ στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, όπως για παράδειγμα το σχέδιο για ένα «τείχος» αντιμετώπισης drones (anti-drone wall). Ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για πεδίο αρμοδιότητας της Συμμαχίας και εκφράζουν ανησυχία ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία παράλληλων δομών διοίκησης, προκαλώντας σύγχυση και επικαλύψεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρκ Ρούτε έχει δηλώσει δημόσια πως όσοι οραματίζονται μια ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ονειρεύονται. Η συζήτηση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία έχει ενταθεί, κυρίως λόγω της στάσης του Ντόναλντ Τραμπ και των αυξανόμενων αμφιβολιών για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τους συμμάχους τους σε περίπτωση κρίσης. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Πάντως, σύμφωνα με ειδικούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας είναι πιο εφικτή εντός των δομών του ΝΑΤΟ παρά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες —που διατηρούν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων εντός της Συμμαχίας— θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, παρά τις διαχρονικές επικρίσεις ότι δεν αναλαμβάνουν επαρκές μερίδιο ευθύνης στον τομέα της άμυνας.

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