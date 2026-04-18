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Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα ζητήματα ασφαλείας ως πρόσχημα για επεκτατικές ενέργειες
Ειδήσεις
12:41 - 18 Απρ 2026

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα ζητήματα ασφαλείας ως πρόσχημα για επεκτατικές ενέργειες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αξιοποιεί τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ως πρόσχημα για την επέκταση των εδαφών του.

Ειδικότερα, μιλώντας σε διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει αποκλειστικά τη διασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας, αλλά επιδιώκει την απόκτηση νέων εδαφών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση Νετανιάχου χρησιμοποιεί το ζήτημα της ασφάλειας ως δικαιολογία για επεκτατικές ενέργειες.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι, πέρα από τα παλαιστινιακά εδάφη -τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ- το Ισραήλ επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή και τον έλεγχό του και σε περιοχές που ανήκουν στο Λίβανο και τη Συρία.

Χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως μια συνεχή πολιτική κατοχής και επεκτατισμού, τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει». Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει διεθνώς μια εσφαλμένη εικόνα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως δύναμη που δρα αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας.

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