Βαρκελώνη: Παγκόσμιο μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς - Κομβικός ο ρόλος Σάντσεθ

Προοδευτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή (17/4) στην Ισπανία, με στόχο τη διαμόρφωση μιας συντονισμένης απάντησης στην άνοδο ακροδεξιών και εθνικιστικών κινημάτων από την Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το POLITICO, περισσότεροι από 3.000 συμμετέχοντες από πάνω από 100 οργανισμούς συναντήθηκαν χθες στη Βαρκελώνη για την έναρξη της πρωτοβουλίας «Global Progressive Mobilization», ενός νέου εγχειρήματος που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ αριστερών κομμάτων και ακτιβιστών.

«Το πείραμα αφορά την οργάνωση σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε στο POLITICO ο Στέφαν Λεβέν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES). «Η δημοκρατία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση και οι προοδευτικές δυνάμεις κινητοποιούνται παγκοσμίως».

Όπως επισημαίνεται η διήμερη εκδήλωση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αντιβάρου απέναντι στις αυξανόμενες αυταρχικές και ακροδεξιές δυνάμεις, από την εθνικιστική δεξιά στην Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένων κομμάτων που συνδέονται με την ομάδα Patriots for Europe - έως το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό στην εποχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένη τάση», ανέφερε ο Λεβέν. «Είναι μια κοινή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένη παγκόσμια απάντηση».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα της Βαρκελώνης περιλαμβάνει δείπνο ηγετών και στη συνέχεια μια ημέρα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας Ιράτσε Γκαρσία και της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, καθώς και του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, του προέδρου της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα και της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Ευκαιρία για το Σάντσεθ να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα

Όπως τονίζεται η συγκεκριμένη συνάντηση δίνει επίσης στον Σάντσεθ -ως οικοδεσπότη- την ευκαιρία να ενισχύσει το διεθνές του προφίλ ως κεντρική μορφή ενός ανανεωμένου παγκόσμιου σοσιαλιστικού κινήματος.

«Δεν ενεργεί απλώς ως Ισπανός ηγέτης», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας ανώνυμα. «Επιχειρεί να ασκήσει ευρωπαϊκή ηγεσία».

Ο Σάντσεθ ενδέχεται να εξετάζει μελλοντικό ρόλο στις Βρυξέλλες, πιθανόν διεκδικώντας τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Αντόνιο Κόστα στην ενδιάμεση αξιολόγηση του 2027, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Ο Κόστα, ο οποίος αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση της Βαρκελώνης, θεωρείται το φαβορί για τη διατήρηση της θέσης, ωστόσο η αυξανόμενη διεθνής προβολή του Σάντσεθ θα μπορούσε να περιπλέξει το σκηνικό.

Σύμφωνα με το POLITICO, οι διεθνείς φιλοδοξίες του Ισπανού ηγέτη εκδηλώνονται σε μια ευαίσθητη πολιτική συγκυρία στο εσωτερικό της χώρας του. Η Ισπανία αναμένεται να οδηγηθεί σε εκλογές έως το 2027, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο και σκληρή αναμέτρηση μεταξύ των Σοσιαλιστών και της συντηρητικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, οι σύμμαχοί του τον παρουσιάζουν ως κεντρική κινητήρια δύναμη της ευρύτερης προοδευτικής προσπάθειας. Η αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και διοργανώτρια της εκδήλωσης, Χάνα Τζαλαούλ Μούρο, χαρακτήρισε τον Σάντσεθ «τον μεγάλο προοδευτικό καταλύτη του κόσμου», επισημαίνοντας την πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα - συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης υψηλού προφίλ στην Κίνα και των αντιπαραθέσεων με πρόσωπα που συνδέονται με τον Τραμπ - ως ένδειξη του ενισχυμένου διεθνούς ρόλου του.