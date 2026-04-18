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Πλήθος κόσμου στην Ακρόπολη στην Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων
Ειδήσεις
13:03 - 18 Απρ 2026

Πλήθος κόσμου στην Ακρόπολη στην Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων

Reporter.gr Newsroom
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«Στους ρυθμούς» της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων κινείται σήμερα (18/4) η Αθήνα με την επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το OrangePress, από τις πρωινές ώρες παρατηρείται μεγάλη προσέλευση και συνωστισμός, καθώς χιλιάδες επισκέπτες -τουρίστες αλλά και κάτοικοι της πόλης- αξιοποιούν την ελεύθερη είσοδο για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο.

Όπως επισημαίνεται, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται δωρεάν είσοδος σε δημόσιους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Υπενθυμίζεται ότι η δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο ισχύει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο έτος, και συγκεκριμένα:

  • στις 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)
  • στις 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
  • στις 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
  • το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
  • στις 28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
  • καθώς και κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.
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