ΠΑΣΟΚ: Η ποιότητα της Δημοκρατίας μας κρίνεται από το σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών 2026, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό και σύγχρονο ΕΣΥ. Το φετινό ευρωπαϊκό μήνυμα «Ενδυναμωμένοι Πολίτες, Εξατομικευμένη Φροντίδα» δεν αποτελεί απλώς έναν στόχο, αλλά τη μοναδική απάντηση στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ιωάννη Τσίμαρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υγείας και του Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών 2026, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό και σύγχρονο ΕΣΥ. Το φετινό ευρωπαϊκό μήνυμα «Ενδυναμωμένοι Πολίτες, Εξατομικευμένη Φροντίδα» δεν αποτελεί απλώς έναν στόχο, αλλά τη μοναδική απάντηση στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Στην εποχή της ιατρικής ακριβείας, η υγεία παύει να είναι μια οριζόντια παροχή. Διεκδικούμε ένα σύστημα που:

Αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε ασθενούς.

Επενδύει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, μειώνοντας δραστικά την ταλαιπωρία του πολίτη και ενισχύοντας τη δημόσια υγεία.

Αξιοποιεί την καινοτομία για να προσφέρει τη σωστή θεραπεία, στον σωστό χρόνο, για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Για εμάς, η ποιότητα της Δημοκρατίας μας κρίνεται από τον σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς. Από το δικαίωμα στην πρόσβαση και την πληροφόρηση, μέχρι το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή και την ασφάλεια, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται ώστε τα 14 σημεία του Ευρωπαϊκού Χάρτη να μην παραμένουν θεωρία, αλλά να γίνουν καθημερινό βίωμα για κάθε πολίτη.

Η εξατομικευμένη φροντίδα είναι δικαίωμα όχι προνόμιο. Η ενδυνάμωση του ασθενούς είναι η δέσμευσή μας».