Λέσβος: Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι – Βασικές ελλείψεις στα ράφια

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, συνεχίζοντας για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ το λιμάνι του νησιού είναι ακόμη μπλοκαρισμένο και συνεχίζουν να καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ.

Οι βασικές ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ αφορούν το κρέας, με τα αποθέματα σε κοτόπουλο να έχουν εξαντληθεί και αυτά σε χοιρινό να είναι πολύ μειωμένα. Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και στα οπωρολαχανικά, τα οποία διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες, ενώ πολλά ράφια έχουν αδειάσει.

Ωστόσο, καταναλωτές και επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχίες πως, εάν ο αποκλεισμός του λιμανιού συνεχιστεί, οι ελλείψεις θα επεκταθούν και σε άλλα είδη, αφού το νησί κατά βάση στηρίζεται για τον εφοδιασμό του στη μεταφορά προϊόντων από την υπόλοιπη χώρα.

Από την άλλη, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, αφού δεν ικανοποιήθηκαν από τη συνάντηση εκπροσώπων τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την Παρασκευή (17/4). Έτσι, συνεχίζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού, προσπαθώντας να ασκήσουν περαιτέρω πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

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Στην πράξη, το λιμάνι λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Οι επιβάτες κινούνται κανονικά, όμως τα φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το πλοίο «Νήσος Σάμος», που έφθασε στο λιμάνι στις 4:30 το απόγευμα, αποβίβασε κανονικά επιβάτες και ΙΧ οχήματα, ωστόσο τα φορτηγά που βρίσκονταν στο γκαράζ δεν ξεφορτώθηκαν.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, τα τυροκομεία του νησιού θα παραλαμβάνουν το γάλα των κτηνοτρόφων και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει η διακίνηση ώριμων τυριών στην αγορά, και οι πρώτες ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου χαρακτηρίζουν «απογοητευτική» τη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση για το άνοιγμα του λιμανιού και την αποστολή των προϊόντων.

Τονίζουν, δε, ότι η αδυναμία μεταφοράς των τυροκομικών προϊόντων οδηγεί σε συσσώρευση γάλακτος, με σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τους κτηνοτρόφους. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση του γάλακτος που οδηγείται προς καταστροφή, ούτε έχουν οριστεί οι εγκεκριμένοι χώροι απόθεσης, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον πρακτικά και νομικά εμπόδια.

Να σημειωθεί πως τα επόμενα 24ωρα θα μεταβούν στο νησί 10 κτηνίατροι του γεωργικού οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» που θα αποτελέσουν την ομάδα διαχείρισης της κρίσης.

Ακόμη, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί και νέα συνέλευση για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν στο εξής.

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Αυξάνονται τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Την ίδια ώρα, τα κρούσματα αφθώδους πυρετού αυξάνονται, με το αρμόδιο Υπουργείο να αναφέρει ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 43, σε σύνολο 54 εκτροφών που έχουν ελεγχθεί στο διάστημα από 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου.

Συνολικά έχουν εξεταστεί 426 εκτροφές και 11.652 ζώα, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο 21.412 δειγμάτων προέκυψαν 637 θετικά. Το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68% και σε επίπεδο ζώων στο 5,47%.

Το Υπουργείο καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία της παραγωγής.