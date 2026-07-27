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COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά
Ναυτιλία
11:27 - 27 Ιουλ 2026

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελετή ονοματοδοσίας του COSCO HELLAS στο λιμάνι του Πειραιά, μια εκδήλωση που, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας εποχής στις ελληνοκινεζικές ναυτιλιακές σχέσεις και προανήγγειλε τη στρατηγική παρουσία της COSCO στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Στις 27 Ιουλίου 2006, το νεότευκτο τότε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων COSCO HELLAS, μήκους 350,5 μέτρων και χωρητικότητας περίπου 9.500 TEU, κατέπλευσε στον Πειραιά για την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του. Το πλοίο είχε κατασκευαστεί για λογαριασμό της ιστορικής Costamare και είχε ναυλωθεί μακροχρόνια στην COSCO Container Lines, αποτυπώνοντας ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του τη στενή συνεργασία της ελληνικής και της κινεζικής ναυτιλίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Νέου Ικονίου, παρουσία του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, του προέδρου του Ομίλου COSCO, Capt. Wei Jiafu, του ιδρυτή της Costamare, καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, καθώς και κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής και της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Ο άνθρωπος που έχτισε τη γέφυρα εμπιστοσύνης

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στον Πειραιά, ξεχώριζε ο αείμνηστος ευπατρίδης καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Όχι μόνο γιατί ήταν ο ιδιοκτήτης του COSCO HELLAS μέσω της Costamare, αλλά κυρίως γιατί δεκαετίες πριν είχε ήδη οικοδομήσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την κινεζική πλευρά, σε μια εποχή που οι περισσότεροι ακόμη αντιμετώπιζαν την Κίνα ως μια αναδυόμενη και όχι ως μια κυρίαρχη ναυτιλιακή δύναμη.

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Ο Μεσσήνιος εφοπλιστής υπήρξε από τους πρώτους Έλληνες πλοιοκτήτες που πίστεψαν στις προοπτικές συνεργασίας με τους κινεζικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Η Costamare είχε ήδη αναπτύξει σημαντική συνεργασία με την COSCO Container Lines, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία μπορούσε να συνδυαστεί με τη ραγδαία ανάπτυξη του κινεζικού εμπορίου.

Η επιλογή να δοθεί στο νέο πλοίο το όνομα COSCO HELLAS δεν ήταν τυχαία. Συμβόλιζε τη συνάντηση δύο μεγάλων ναυτικών παραδόσεων, της ελληνικής, με αιώνες παρουσίας στις θάλασσες, και της κινεζικής, που εκείνη την περίοδο εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου.

Όσοι έζησαν από κοντά την εκδήλωση θυμούνται ότι ο καπετάν Βασίλης αντιμετώπιζε τη συνεργασία αυτή όχι ως μια απλή επιχειρηματική συμφωνία, αλλά ως μια στρατηγική σχέση με προοπτική δεκαετιών. Η προσωπική αξιοπιστία του και το κύρος που απολάμβανε στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα συνέβαλαν αποφασιστικά στην εδραίωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η πολιτική διάσταση

Η παρουσία του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελετή. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την πύλη εισόδου της Κίνας προς την Ευρώπη, διατυπώνοντας δημόσια μια στρατηγική αντίληψη που λίγα χρόνια αργότερα θα μετατρέπονταν σε συγκεκριμένη πολιτική.

Από την πλευρά του, ο τότε πρόεδρος της COSCO, Capt. Wei Jiafu, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με την ελληνική ναυτιλία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πειραιάς μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό κόμβο του παγκόσμιου εμπορίου.

Εκείνη την ημέρα, ίσως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η τελετή ονοματοδοσίας ενός πλοίου θα αποκτούσε τόσο μεγάλη ιστορική σημασία.

Από την τελετή στις επενδύσεις

Τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι η εκδήλωση του 2006 ήταν κάτι περισσότερο από μια εθιμοτυπική τελετή.

Το 2008 η COSCO ανέλαβε, μέσω σύμβασης παραχώρησης, τη διαχείριση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για το λιμάνι. Τρία χρόνια αργότερα, ο Πειραιάς είχε ήδη αρχίσει να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, εξελισσόμενος σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφόρτωσης της Μεσογείου.

Η δεύτερη μεγάλη καμπή ήρθε το 2016, όταν η COSCO Shipping απέκτησε το 51% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού. Το 2021 η συμμετοχή της αυξήθηκε στο 67%, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που είχε προβλεφθεί από τη σύμβαση.

Δέκα χρόνια COSCO στον ΟΛΠ

Φέτος εξάλλου συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης του ΟΛΠ από την COSCO. Στο διάστημα αυτό ο Πειραιάς ενίσχυσε σημαντικά τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και αναπτύσσοντας δραστηριότητες στην κρουαζιέρα, στη διακίνηση αυτοκινήτων, στα logistics και στη ναυπηγοεπισκευή.

Παράλληλα, η κινεζική επένδυση αποτέλεσε αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου. Υποστηρικτές της επισημαίνουν ότι άλλαξε την εικόνα του λιμανιού και ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά του.

Επικριτές της εστιάζουν σε καθυστερήσεις ορισμένων επενδυτικών έργων, σε περιβαλλοντικά ζητήματα και σε ζητήματα διακυβέρνησης μιας κρίσιμης εθνικής υποδομής. Όποια κι αν είναι η αποτίμηση, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η επένδυση της COSCO άλλαξε οριστικά τον ρόλο του Πειραιά στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Είκοσι χρόνια μετά

Με την απόσταση δύο δεκαετιών, η τελετή ονοματοδοσίας του COSCO HELLAS αποκτά έναν συμβολισμό που υπερβαίνει κατά πολύ το γεγονός της άφιξης ενός σύγχρονου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ήταν η πρώτη δημόσια εικόνα μιας σχέσης που στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη ανθρώπων όπως ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, στην πολιτική βούληση της ελληνικής πλευράς και στη στρατηγική επιλογή της COSCO να επενδύσει στον Πειραιά.

Είκοσι χρόνια μετά την άφιξη του COSCO HELLAS και δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης του ΟΛΠ από την COSCO, η εκδήλωση της 27ης Ιουλίου 2006 δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική ανάμνηση. Αποτελεί το σημείο εκκίνησης μιας διαδρομής που άλλαξε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και επηρέασε καθοριστικά τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 12:49
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