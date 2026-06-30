Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Θετικά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ o ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Το ΚΚΕ, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τις δικογραφίες «γελοίες και ψευδείς», σημειώνοντας πως στην αίθουσα βρίσκονται και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους «έχει καταμηνύσει» η ίδια, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Υψηλάντης που κατηγόρησε για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε μεταξύ άλλων πολιτική δίωξη εις βάρος της, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Στράτο Σιμόπουλο, να της απαντά πως οι υποθέσεις αφορούν την δράση της ως δικηγόρου.
Η κριτική της στράφηκε και κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δεν ικανοποίησε το αίτημά της να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση, καθώς η ίδια έπρεπε να παραστεί στην Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.
«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα ή όχι», σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης στη σχετική επιστολή, με την οποία απάντησε στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.