Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Με 173 «ναι» εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου την Τρίτη (30/6), μετά από τα τρία αιτήματα που είχαν φτάσει στη Βουλή, λόγω του σχηματισμού τριών δικογραφιών που αφορούν στη δίκη των Τεμπών.

Θετικά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ o ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Το ΚΚΕ, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τις δικογραφίες «γελοίες και ψευδείς», σημειώνοντας πως στην αίθουσα βρίσκονται και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους «έχει καταμηνύσει» η ίδια, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Υψηλάντης που κατηγόρησε για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε μεταξύ άλλων πολιτική δίωξη εις βάρος της, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Στράτο Σιμόπουλο, να της απαντά πως οι υποθέσεις αφορούν την δράση της ως δικηγόρου.

Η κριτική της στράφηκε και κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δεν ικανοποίησε το αίτημά της να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση, καθώς η ίδια έπρεπε να παραστεί στην Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα ή όχι», σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης στη σχετική επιστολή, με την οποία απάντησε στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.