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Δεσμεύσεις περιουσιών για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: €1 δισ. η ζημία στο Δημόσιο
Ειδήσεις
18:32 - 20 Απρ 2026

Δεσμεύσεις περιουσιών για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: €1 δισ. η ζημία στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
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Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων ανακοίνωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας είχε γίνει τον Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι στη διάρκεια της δράσης της είχε προκαλέσει ζημιά 1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στην προσωρινή δέσμευση των εξής:

  • 42 ακινήτων πανελλαδικά μεταξύ των οποίων και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.
  • 26 αυτοκίνητων, τα περισσότερα πολυτελή αλλά και φορτηγά και τροχόσπιτα.
  • 7 σκαφών μεταξύ των οποίων και επιβατηγών.

Κατά τις ίδιες πηγές, μετά τις συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η ανεξάρτητη αρχή ξεκίνησε δική της έρευνα για τους 26 συνολικά εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια που φέρονται να είχαν τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

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