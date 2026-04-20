Δεσμεύσεις περιουσιών για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: €1 δισ. η ζημία στο Δημόσιο

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων ανακοίνωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας είχε γίνει τον Φεβρουάριο και εκτιμάται ότι στη διάρκεια της δράσης της είχε προκαλέσει ζημιά 1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στην προσωρινή δέσμευση των εξής:

42 ακινήτων πανελλαδικά μεταξύ των οποίων και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

26 αυτοκίνητων, τα περισσότερα πολυτελή αλλά και φορτηγά και τροχόσπιτα.

7 σκαφών μεταξύ των οποίων και επιβατηγών.

Κατά τις ίδιες πηγές, μετά τις συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η ανεξάρτητη αρχή ξεκίνησε δική της έρευνα για τους 26 συνολικά εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια που φέρονται να είχαν τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

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