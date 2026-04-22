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ΠΑΣΟΚ: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο
Ειδήσεις
16:33 - 22 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προχώρησε νωρίτερα σήμερα (22/4) σε συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του σπουδαίου ηθοποιού Στέφανου Ληναίου.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό, Στέφανο Ληναίο.

Έναν δραστήριο, δημιουργικό, φωτεινό καλλιτέχνη με τεράστια πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Βαθιά δημοκράτης και προοδευτικός άνθρωπος με αγώνες κατά της χούντας. Τίμησε το ΠΑΣΟΚ ως βουλευτής του και έδωσε με ήθος και δυναμισμό πολλές πολιτικές και συνδικαλιστικές μάχες.

Σε όλη του την πορεία συνέδεσε την τέχνη με την κοινωνία προσπαθώντας να εκπληρώσει την πραγματική αποστολή του θεάτρου. Το ταλέντο του και οι ερμηνείες του θα μείνουν πάντα στη μνήμη μας ως απόδειξη ότι η τέχνη, όπως και οι ιδέες, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 17:00
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