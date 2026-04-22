ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιώς και Δήμος Ιωαννιτών συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:25 - 22 Απρ 2026

Πειραιώς και Δήμος Ιωαννιτών συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πειραιώς και ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψαν, σήμερα, Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική ενσωμάτωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Το Μνημόνιο υπέγραψαν στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, θεμελιώνεται η σταθερή συνεργασία των δύο πλευρών, που θα περιλαμβάνει πολύπλευρες πρωτοβουλίες, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και τη βιώσιμη λειτουργία, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης. Η πρώτη δράση που θα υλοποιηθεί, αφορά στην ανάπλαση του Άλσους Ποιητών στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL» της Πειραιώς και διευρύνει το πεδίο των πρωτοβουλιών της Τράπεζας, που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με έμφαση στην αστική και περιβαλλοντική ανάπλαση, την προσβασιμότητα και την κοινωνική συνοχή σε αστικές περιοχές της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Πειραιώς επιλέγει να παρεμβαίνει εκεί όπου η συμβολή της έχει πραγματικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Ιωαννιτών εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Παρεμβάσεις με ουσία, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μέσα από το «EQUALL» δημιουργούμε δράσεις, που βελτιώνουν τις δημόσιες υποδομές και την προσβασιμότητα, ενισχύουν τον πολιτισμό και τη δυναμική συνοχή. Όχι ως απλές έννοιες, αλλά ως απτές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Η ανάπλαση του Άλσους Ποιητών αποτελεί την πρώτη κοινή μας πρωτοβουλία κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σήμερα, σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας με διάρκεια και ουσιαστικό αποτύπωμα για την πόλη των Ιωαννίνων».

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέκας τόνισε: «Σήμερα είναι μία ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή, για μένα προσωπικά ως Δήμαρχος Ιωαννιτών, αλλά και για τον Δήμο μας, καθώς επισφραγίζουμε την εκκίνηση μιας εξαιρετικής συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μία συνεργασία, που γεφυρώνει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες του Δήμου μας με τους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστικός αντίκτυπος στην καθημερινότητα των Δημοτών μας, σε μία περίοδο που οι Δήμοι υποφέρουν από έλλειψη πόρων. Ομάδα στελεχών των δύο φορέων έχουν εργαστεί ενδελεχώς, ώστε να εντοπίσουμε από κοινού τα πεδία δράσης, να αποσαφηνίσουμε τα πλαίσια και να συντονίσουμε τα πρακτικά βήματα. Ήδη δρομολογούμε την πρώτη κοινή δράση, την αναβάθμιση του πάρκου του Άλσους Ποιητών, ενός σημαντικού και ιστορικού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο των Ιωαννίνων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bloomberg: Η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει στον εξηλεκτρισμό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει στον εξηλεκτρισμό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα

MERC-ΕΨΑ: Τα δείγματα του πρώτου τριμήνου – Νέα συνεργασία με τον Όμιλο Mantis
Επιχειρήσεις

MERC-ΕΨΑ: Τα δείγματα του πρώτου τριμήνου – Νέα συνεργασία με τον Όμιλο Mantis

Τασούλας από Φόρουμ Δελφών: Αβέβαιο το αύριο της διεθνούς τάξης – Ευρώπη και ΗΠΑ παραμένουν αλληλένδετες
Πολιτική

Τασούλας από Φόρουμ Δελφών: Αβέβαιο το αύριο της διεθνούς τάξης – Ευρώπη και ΗΠΑ παραμένουν αλληλένδετες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Στενά Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν προκειμένου να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ