Γερμανία: Ανάπτυξη στο 0,5% το 2026 – Αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις

Πλέον, όπως μεταδίδει το Reuters, αναμένεται ανάπτυξη 0,5% για το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,0%, ενώ για το 2027 η πρόβλεψη μειώθηκε στο 0,9% από 1,3%, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Reuters.

«Η οικονομική ανάκαμψη που αναμενόταν για φέτος ανακόπτεται για ακόμη μία φορά από εξωτερικά γεωπολιτικά σοκ», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας, Κάτερινα Ράιχε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και ανεβάζοντας το κόστος για τη γερμανική οικονομία.

Το υπουργείο εκτιμά πλέον ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,8% το 2027, από 2,2% που ήταν πέρυσι.

Παράλληλα, το διεθνές εμπόριο δέχεται πιέσεις από προστατευτικές πολιτικές και την αυξανόμενη οικονομική κατακερματισμό, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα της εξαγωγικής οικονομίας της Γερμανίας να ενισχύσει την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές δεν αναμένεται να αυξηθούν σε ετήσια βάση πριν από το 2027, οπότε προβλέπεται άνοδος κατά 1,3%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα, κατά 1,8% το 2027, περιορίζοντας έτσι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δυσκολεύεται να ανακτήσει δυναμική μετά την πανδημία, ενώ ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για το εξαγωγικό της μοντέλο.