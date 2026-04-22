ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ανάπτυξη στο 0,5% το 2026 – Αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις
Ειδήσεις
16:24 - 22 Απρ 2026

Γερμανία: Ανάπτυξη στο 0,5% το 2026 – Αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026 και το 2027 και αύξησε τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πλέον, όπως μεταδίδει το Reuters, αναμένεται ανάπτυξη 0,5% για το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,0%, ενώ για το 2027 η πρόβλεψη μειώθηκε στο 0,9% από 1,3%, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Reuters.

«Η οικονομική ανάκαμψη που αναμενόταν για φέτος ανακόπτεται για ακόμη μία φορά από εξωτερικά γεωπολιτικά σοκ», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας, Κάτερινα Ράιχε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και ανεβάζοντας το κόστος για τη γερμανική οικονομία.

Το υπουργείο εκτιμά πλέον ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,8% το 2027, από 2,2% που ήταν πέρυσι.

Παράλληλα, το διεθνές εμπόριο δέχεται πιέσεις από προστατευτικές πολιτικές και την αυξανόμενη οικονομική κατακερματισμό, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα της εξαγωγικής οικονομίας της Γερμανίας να ενισχύσει την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές δεν αναμένεται να αυξηθούν σε ετήσια βάση πριν από το 2027, οπότε προβλέπεται άνοδος κατά 1,3%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα, κατά 1,8% το 2027, περιορίζοντας έτσι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δυσκολεύεται να ανακτήσει δυναμική μετά την πανδημία, ενώ ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για το εξαγωγικό της μοντέλο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MERC-ΕΨΑ: Τα δείγματα του πρώτου τριμήνου – Νέα συνεργασία με τον Όμιλο Mantis
Επιχειρήσεις

MERC-ΕΨΑ: Τα δείγματα του πρώτου τριμήνου – Νέα συνεργασία με τον Όμιλο Mantis

Bloomberg: Η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει στον εξηλεκτρισμό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ σκοπεύει να επενδύσει στον εξηλεκτρισμό για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028
Περιβάλλον

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride
Ειδήσεις

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ