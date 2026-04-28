Στάρμερ: Γλιτώνει την έρευνα για τον Μάντελσον, αλλά οι «ρωγμές» στους Εργατικούς μεγαλώνουν

Η πρόταση για την έναρξη κοινοβουλευτικής έρευνας εις βάρος του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, απορρίφθηκε, έπειτα από πολύωρη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών επέλεξαν να τη στηρίξουν.

Η υπόθεση αφορά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επιλογή που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες. Ο Μάντελσον, αν και αποτελεί προβεβλημένο στέλεχος των Εργατικών, έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι παραπλάνησε το Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας πως τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τον επίμαχο διορισμό. Η αντιπολίτευση, μάλιστα, έχει ζητήσει την παραίτησή του.

Η πρόταση για τη διεξαγωγή έρευνας κατατέθηκε από την επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, η οποία υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των Εργατικών κατέστησε εξαρχής απίθανη την έγκρισή της.

Τελικά, η πρόταση καταψηφίστηκε με 335 ψήφους έναντι 223 υπέρ. Παρά την απόρριψη, το αποτέλεσμα καταγράφει ρωγμές στο εσωτερικό των Εργατικών, καθώς μέρος των βουλευτών του κόμματος τάχθηκε υπέρ της διερεύνησης.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η τοποθέτηση της βουλευτού Έμα Λιούελ, η οποία σημείωσε ότι η κομματική γραμμή για καταψήφιση της πρότασης δημιούργησε την εντύπωση πως υπάρχει κάτι που αποκρύπτεται.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Στάρμερ είχε επιχειρήσει να ενισχύσει τη συνοχή της κοινοβουλευτικής του ομάδας, καλώντας τους βουλευτές να παραμείνουν ενωμένοι, ενόψει και των επικείμενων τοπικών εκλογών. Ο ίδιος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση για πολιτικά οφέλη.

Στο μεταξύ, ο πρώην προσωπάρχης του πρωθυπουργού, Μόργκαν ΜακΣουίνι —ο οποίος είχε εισηγηθεί τον διορισμό του Μάντελσον και έχει πλέον αποχωρήσει από τη θέση του— κατέθεσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε παρέμβαση στις διαδικασίες ελέγχου του υποψηφίου.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν αποκαλύφθηκε η σχέση του Μάντελσον με τον Έπστιν, γεγονός που οδήγησε τελικά στην απομάκρυνσή του. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές διερευνούν καταγγελίες ότι ο Μάντελσον φέρεται να είχε διαβιβάσει ευαίσθητα έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός, την περίοδο 2008–2010.

Η εξέλιξη της ψηφοφορίας μπορεί να έκλεισε το ζήτημα θεσμικά, ωστόσο ανέδειξε την αυξανόμενη εσωκομματική πίεση που αντιμετωπίζει ο Στάρμερ.