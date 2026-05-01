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Κοζάνη: Σύλληψη 29χρονου για ναρκωτικά και όπλα
Ειδήσεις
19:55 - 01 Μάι 2026

Κοζάνη: Σύλληψη 29χρονου για ναρκωτικά και όπλα

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κοζάνη συνελήφθη ένας 29χρονος από αστυνομικούς, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην κατοικία του, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και βεγγαλικών.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κάνναβης, 34 κροτίδες, δύο μαχαίρια μήκους περίπου έντεκα εκατοστών, μία ματσέτα μήκους μισού μέτρου, δύο τρίφτες κάνναβης, πέντε πυροτεχνήματα, καθώς και ένα γυάλινο βάζο που περιείχε υπολείμματα κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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