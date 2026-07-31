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ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη
Πολιτική
11:25 - 31 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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To ΠΑΣΟΚ σχολίασε ιδιαίτερα επικριτικά τοποθέτηση στελέχους της ΕΛΑΣ που τάχθηκε υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, «το στέλεχος της ΕΛΑΣ και αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, Νεκταρία Αγγελάκη, ήταν αποκαλυπτική στην πρόσφατη συνέντευξη της στο OPEN.

Εξήγησε πως η ΕΛΑΣ είναι υπέρ των αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι των μη κερδοσκοπικών και υπερασπίστηκε την αποτυχημένη Πανεπιστημιακή Αστυνομία για την οποία ο κ. Μητσοτάκης σπατάλησε 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ.

Μετά τη σύμπτωση θέσεων Νέας Δημοκρατίας-ΕΛΑΣ στο ζήτημα των “κόκκινων” δανείων, της υπεραπόδοσης της οικονομίας από την αφαίμαξη των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων, της εξωτερικης πολιτικής των “ήρεμων νερών” και της μη πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου γιατί είναι τάχα “μονομερής” ενέργεια της Ελλάδας (!) και της κοινής λατρείας στον νόμο Κατρούγκαλου, επήλθε πλήρης συμφωνία και στα ζητήματα της εκπαίδευσης.

Προφανώς, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

ΥΓ. Έχει περάσει ένα 24ωρο και ακόμα δεν μας απάντησε ο κ. Τσίπρας ποιος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του κόμματός του και την πανάκριβη καμπάνια του.

Αλλά και πως αξιολογεί τα πεπραγμένα του ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν χρεοκοπούσαν τα κομματικά ΜΜΕ και ο επόμενος Πρόεδρος τον εγκαλούσε για διπλά βιβλία».

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