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Χανταϊός: Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου
Ειδήσεις
07:25 - 11 Μάι 2026

Χανταϊός: Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.  

Ο επιβάτης είχε προηγουμένως μεταφερθεί με ειδική πτήση από την Τενερίφη προς το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά την άφιξή του στη χώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί πρόκειται να παραμείνει σε αυστηρή απομόνωση, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπως προβλέπουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difjcmicaeqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 70χρονος ομογενής βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι, παρότι δεν εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα, θα παραμείνει προληπτικά σε καραντίνα.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», έγραψε.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2053682084200288267}

Στην επιχείρηση επαναπατρισμού συμμετείχαν επίσης, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, ένας γιατρός και ένας διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ. Στο αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επέβλεπε τη διαδικασία μεταφοράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difk2jjsap4x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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