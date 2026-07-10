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Θρίλερ στον αέρα: Έσπασε παράθυρο και «ρούφηξε» επιβάτη – Επιστροφή στο Μακεδονία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:57 - 10 Ιουλ 2026

Θρίλερ στον αέρα: Έσπασε παράθυρο και «ρούφηξε» επιβάτη – Επιστροφή στο Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom
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Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair που είχε απογειωθεί το πρωί της Παρασκευής (10/7) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν σοβαρή μηχανική βλάβη προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας, με αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο του αεροσκάφους και να τραυματιστεί επιβάτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγα λεπτά μετά την απογείωση σημειώθηκε εκκωφαντικός θόρυβος, ο οποίος προκάλεσε πανικό στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για γενική βλάβη (master failure) στον κινητήρα, από την οποία αποκολλήθηκαν μεταλλικά τμήματα. Ένα από αυτά φέρεται να προσέκρουσε στην άτρακτο, σπάζοντας παράθυρο της καμπίνας.

Η ζημιά προκάλεσε αιφνίδια αποσυμπίεση, με τις δυνάμεις του αέρα να παρασύρουν προς το σπασμένο άνοιγμα τον 61χρονο Σέρβο επιβάτη που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση αντίδραση της συζύγου του, η οποία τον συγκράτησε, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενεργοποίησε άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αποφάσισε την επιστροφή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», από όπου είχε απογειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε ειδικό χώρο στάθμευσης για τεχνικό έλεγχο και διερεύνηση του περιστατικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djunl7rdlw9l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αμέσως μετά την προσγείωση κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου. Συνολικά τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις και έλαβαν εξιτήριο. Ο 61χρονος Σέρβος, που τραυματίστηκε σοβαρότερα από όλους λόγω της αποσυμπίεσης, παραμένει νοσηλευόμενος με ελαφρά τραύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Η Ryanair προχώρησε στην αποστολή δεύτερου αεροσκάφους (rescue flight), το οποίο παρέλαβε τους επιβάτες ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Μόναχο, έπειτα από πολύωρη καθυστέρηση.

Τα ακριβή αίτια της βλάβης διερευνώνται από τις αρμόδιες αεροπορικές και τεχνικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση τμημάτων του κινητήρα και τη ζημιά στην άτρακτο του αεροσκάφους. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, οι πληροφορίες που συνδέουν τη θραύση του παραθύρου με τη μηχανική βλάβη παραμένουν υπό διερεύνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuo7tuzclpl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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