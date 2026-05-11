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Ηράκλειο: Αιμόφυρτη σε χαντάκι βρέθηκε 28χρονη – Συνελήφθη ο σύζυγός της
Ειδήσεις
08:48 - 11 Μάι 2026

Ηράκλειο: Αιμόφυρτη σε χαντάκι βρέθηκε 28χρονη – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Reporter.gr Newsroom
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Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη μια 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, ανάμεσά τους και ένα βρέφος λίγων μηνών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Την 28χρονη εντόπισε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου διερχόμενος οδηγός το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5), στην περιοχή της Παντάνασσας, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τι ανέφερε ο 30χρονος

Σε πρώτη φάση, ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνέχεια προέκυψε ότι η 28χρονη παρασύρθηκε από το όχημα, μέσα στο οποίο φέρεται να βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας: δύο παιδιά ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών, καθώς και το βρέφος περίπου τριών μηνών.

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