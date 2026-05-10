Ηράκλειο: 30χρονος κατηγορείται ότι παρέσυρε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και απόπειρας γυναικοκτονίας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό μιας 27χρονης γυναίκας βαριά τραυματισμένης στην περιοχή της Παντάνασσας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Η γυναίκα εντοπίστηκε το Σάββατο 9 Μαΐου πεσμένη στο οδόστρωμα από διερχόμενη οδηγό, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 27χρονη επέβαινε ως συνοδηγός σε όχημα τύπου «κλούβα» που οδηγούσε ο σύζυγός της, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγο αργότερα τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης. Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι η γυναίκα άνοιξε μόνη της την πόρτα του οχήματος και βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου εν κινήσει. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν διαφορετικό σενάριο, καθώς προέκυψαν ενδείξεις ότι ο ίδιος ενδέχεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε σκόπιμα τη σύζυγό του.

Η 27χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να καταθέσει στους αστυνομικούς λόγω της κατάστασής της.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στις μαρτυρίες και στα ευρήματα που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.