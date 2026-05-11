Ληστεία Τιθορέα: Οκτώ άτομα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μετά από κινηματογραφική καταδίωξη

Σε αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11/5 σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τιθορέα.

Οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ σύμφωνα με τις αρχές η επιχείρηση εξελίχθηκε σε ευρύτερη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων από την περιοχή και την Αθήνα, λίγα λεπτά μετά την εισβολή στο υποκατάστημα. Αρχικά συνελήφθησαν πέντε άτομα επιτόπου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και προσήχθησαν ακόμη τρεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων σε οκτώ.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα διαφυγής των δραστών, το οποίο ήταν κλεμμένο, και το ακολούθησαν σε επαρχιακούς δρόμους της περιοχής. Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε αδιέξοδο, όπου οι επιβαίνοντες εξήλθαν κρατώντας όπλα, απειλώντας τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά την επικίνδυνη εξέλιξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, με αποτέλεσμα οι δράστες να παραδοθούν χωρίς να υπάρξει χρήση όπλων. Στη συνέχεια συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ, όπου συνεχίζονται οι ανακρίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε παλαιότερες υποθέσεις ένοπλων ληστειών, μεταξύ των οποίων και περιστατικό στην περιοχή της Κάτωχης Μεσολογγίου το 2025, κατά το οποίο είχαν σημειωθεί ομηρίες υπαλλήλων και πελατών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για τον πλήρη ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

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