Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ανακοίνωση του «Ασκληπιείου» για την κατάσταση της δεύτερης 17χρονης

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου – σύμφωνα με την ενημέρωση του διοικητή του νοσοκομείου – εισήχθησαν ακαριαία στην αίθουσα αναζωογόνησης για την παροχή επείγουσας φροντίδας.

Όπως είχε γίνει νωρίτερα γνωστό και επιβεβαίωσε ο ίδιος, οι προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τη μία κοπέλα δεν απέδωσαν, καθώς η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής.

Η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Τη βαθιά οδύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το γεγονός. Όπως επεσήμανε, η απώλεια νέων παιδιών χωρίς λόγο προκαλεί θλίψη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, τονίζοντας παράλληλα πως η σκέψη όλων βρίσκεται στη μαθήτρια που δίνει αυτή την ώρα τη δική της μάχη για τη ζωή.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρεται:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.