ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ανακοίνωση του «Ασκληπιείου» για την κατάσταση της δεύτερης 17χρονης
Ειδήσεις
18:22 - 12 Μάι 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ανακοίνωση του «Ασκληπιείου» για την κατάσταση της δεύτερης 17χρονης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου – σύμφωνα με την ενημέρωση του διοικητή του νοσοκομείου – εισήχθησαν ακαριαία στην αίθουσα αναζωογόνησης για την παροχή επείγουσας φροντίδας.  

Όπως είχε γίνει νωρίτερα γνωστό και επιβεβαίωσε ο ίδιος, οι προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τη μία κοπέλα δεν απέδωσαν, καθώς η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση ανακοπής.

Η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Τη βαθιά οδύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το γεγονός. Όπως επεσήμανε, η απώλεια νέων παιδιών χωρίς λόγο προκαλεί θλίψη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, τονίζοντας παράλληλα πως η σκέψη όλων βρίσκεται στη μαθήτρια που δίνει αυτή την ώρα τη δική της μάχη για τη ζωή.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρεται:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
Ειδήσεις

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας
Ειδήσεις

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»
Πολιτική

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ