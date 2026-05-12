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Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό
Ειδήσεις
15:31 - 12 Μάι 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυτοχειρία αποδίδει η αστυνομία την τραγωδία που σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200.  

Η μία από τις δύο ανήλικες έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

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Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-digoq6ki5ajl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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