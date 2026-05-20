Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του
09:42 - 20 Μάι 2026

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Reporter.gr Newsroom
Νέο σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να σκότωσε έναν 59χρονο ασθενή, με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5), έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ των δύο ανδρών μέσα στο δωμάτιο.

Το θύμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 48χρονος, που φέρεται ως δράστης της επίθεσης, συνελήφθη, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

20/05/2026 - 09:00

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

20/05/2026 - 08:50

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

