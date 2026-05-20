Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να σκότωσε έναν 59χρονο ασθενή, με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5), έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ των δύο ανδρών μέσα στο δωμάτιο.

Το θύμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 48χρονος, που φέρεται ως δράστης της επίθεσης, συνελήφθη, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.