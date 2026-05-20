Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων
09:24 - 20 Μάι 2026

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τετάρτη (20/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις ανανεωμένες γεωπολιτικές εντάσεις, μετά τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει επίθεση κατά του Ιράν, προτού πειστεί να αναβάλει το πλήγμα για λίγες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,37% στις 59,724.50 μονάδες, ενώ ο TOPIX σημείωσε πτώση 1,45%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έχασε 1% κινούμενος στις 7,201.25 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ υποχώρησε κατά 2,23%.

Στα αξιοσημείωτα της μέρας, οι μετοχές της Samsung Electronics κατέγραψαν πτώση 3%, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τις μισθολογικές αυξήσεις μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων κατέρρευσαν, με περισσότερους από 47.000 εργαζόμενους να ετοιμάζονται πλέον να προχωρήσουν σε απεργία την Πέμπτη.

Στην Αυστραλία τώρα, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχασε 1,25% στις 8,497.40 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71% στις 25,611.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,3%.

Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των υπερμακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς την Τετάρτη, με την απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου (JGB) να μειώνεται πάνω από 3 μονάδες βάσης, στο 4,122%, μετά τα ιστορικά υψηλά που σημείωσε τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, τα βραχυπρόθεσμα ιαπωνικά ομόλογα συνέχισαν να δέχονται πιέσεις, με την απόδοση του 5ετούς JGB να αυξάνεται σε ιστορικό υψηλό 2,041%.

Ο Masahiko Loo της State Street δήλωσε ότι οι αποδόσεις-ρεκόρ των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων τροφοδοτούν μια ευρύτερη παγκόσμια «αναπροσαρμογή διάρκειας», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κίνηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή σύσφιξη των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών και όχι να προκαλέσει συστημική κρίση.

Παρότι οι υψηλότερες αποδόσεις των JGB θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ευαίσθητα στη διάρκεια και να αυξήσουν το παγκόσμιο κόστος δανεισμού, ο Loo σημείωσε ότι η ανατιμολόγηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσαρμογής στις αγορές ομολόγων και όχι ενός σοκ χρηματοδότησης που αφορά αποκλειστικά την Ιαπωνία. Επισήμανε επίσης ότι η αγορά χρέους της Ιαπωνίας εξακολουθεί να χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριες πηγές και να στηρίζεται στα τεράστια αποθέματα αποταμιεύσεων των νοικοκυριών.

