ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις
Ειδήσεις
13:53 - 15 Ιουν 2026

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε δύο συλλήψεις, ενός 47χρονου και ενός 62χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στον Πειραιά, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), κατόπιν καταγγελιών και στοιχείων για παράνομη δέσμευση θέσεων στάθμευσης στην περιοχή του Πειραιά.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος, ο οποίος εκτελούσε χρέη παρκαδόρου, παρέπαιρνε τα οχήματα των πελατών και τα στάθμευε σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία είχε προηγουμένως δεσμεύσει με την τοποθέτηση κώνων και δικύκλων, ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση άλλων οχημάτων.

Κατά την επιστροφή των οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, φέρεται να εισέπραττε χρηματικό ποσό χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού. Μαζί του συνελήφθη και ο 62χρονος, ο οποίος ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι για παρόμοιες παραβάσεις θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το προσεχές διάστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Αθήνα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός
Ειδήσεις

Αθήνα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών
Ειδήσεις

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων
Ειδήσεις

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ