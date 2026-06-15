Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

Σε δύο συλλήψεις, ενός 47χρονου και ενός 62χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στον Πειραιά, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), κατόπιν καταγγελιών και στοιχείων για παράνομη δέσμευση θέσεων στάθμευσης στην περιοχή του Πειραιά.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος, ο οποίος εκτελούσε χρέη παρκαδόρου, παρέπαιρνε τα οχήματα των πελατών και τα στάθμευε σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία είχε προηγουμένως δεσμεύσει με την τοποθέτηση κώνων και δικύκλων, ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση άλλων οχημάτων.

Κατά την επιστροφή των οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, φέρεται να εισέπραττε χρηματικό ποσό χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού. Μαζί του συνελήφθη και ο 62χρονος, ο οποίος ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι για παρόμοιες παραβάσεις θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το προσεχές διάστημα.