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Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε
Ειδήσεις
11:45 - 17 Ιουν 2026

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Reporter.gr Newsroom
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Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της ΓΑΔΑ, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε κατοικίες και αποθηκευτικούς χώρους («καβάτζες») σε διάφορες περιοχές της Αττικής.  

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ., συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 10ης Ιουνίου συνολικά εννέα άτομα, ηλικίας 24 έως 49 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές.

Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με σαφή ιεραρχική δομή και σταθερή επιχειρησιακή δράση, έχοντας ως επικεφαλής έναν 39χρονο και τρεις υπαρχηγούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα για την αποφυγή εντοπισμού του.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, συνθηματική γλώσσα, ενώ αρκετοί άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις ώστε να δυσχεραίνουν το έργο των διωκτικών αρχών.

Ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός είχε τον απόλυτο συντονισμό της οργάνωσης, καθορίζοντας τη στρατηγική και δίνοντας κατευθύνσεις στους τρεις υπαρχηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους επέβλεπαν τα υπόλοιπα μέλη. Αυτοί αναλάμβαναν την παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης προς διάθεση, ενώ οι διακινητές προχωρούσαν στις πωλήσεις προς τους αγοραστές.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 827,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μικρή ποσότητα κάνναβης, τρία πιστόλια, γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου, 119 φυσίγγια, μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες, πέντε οχήματα, 14.505 ευρώ και 470 δολάρια ΗΠΑ, τρεις ασυρμάτους, επτά ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και τρία μαχαίρια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της ξεπερνούν τις 900.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

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