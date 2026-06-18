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Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN
Ειδήσεις
10:18 - 18 Ιουν 2026

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού στο OPEN προκάλεσε τον τραυματισμό της δημοσιογράφου Μίνας Καραμήτρου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του OPEN φροντίζοντας κάποια γατάκια που βρίσκονται σε ένα μικρό σπιτάκι.

Τότε, σημειώθηκε έκρηξη σε μονάδα του κλιματιστικού με αποτέλεσμα η κυρία Καραμήτρου να τραυματιστεί στο χέρι και στα πόδια.

Το προσωπικό του καναλιού και όλοι όσοι βρίσκονταν στον χώρο εκείνη την στιγμή έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την παρουσιάστρια στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με τους γιατρούς που την ανέλαβαν, η δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ έφερε τραυματισμό στα χέρια και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές.

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