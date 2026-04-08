ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άγριο beef on air μεταξύ Στραβελάκη και Κωνσταντοπούλου: «Στον Μητσοτάκη και στον Φλωρίδη κάθεστε Παναγίες»
Πολιτική
14:59 - 08 Απρ 2026

Άγριο beef on air μεταξύ Στραβελάκη και Κωνσταντοπούλου: «Στον Μητσοτάκη και στον Φλωρίδη κάθεστε Παναγίες»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής 10 Παντού του Open, μεταξύ του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τους τόνους να ανεβαίνουν από νωρίς.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει σε ερώτημα, με τον διάλογο να ξεφεύγει γρήγορα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Open Beyond, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρενέβαινε επανειλημμένα, επιχειρώντας να εκτονώσει την κατάσταση.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η ίδια αναφέρθηκε σε παλαιότερο τηλεοπτικό υλικό που, όπως υποστήριξε, είχε προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων άλλου σταθμού σχετικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Σε εκείνο το σημείο, ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα, ζητώντας από την κ. Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει, φτάνοντας στο σημείο να της λέει «δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε», ενώ η ίδια ανταπάντησε με ειρωνικό τόνο, θέτοντας το ερώτημα αν της γίνεται «χάρη» που της επιτρέπεται να τοποθετείται στην εκπομπή όπου είχε προσκληθεί.

Η ένταση διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, με τον κ. Στραβελάκη να επιμένει στην ανάκληση των δηλώσεων και την κ. Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι «βάλλεται από παντού» σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

«Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Φλωρίδη. Που μιλάνε και κάθεστε Παναγίες. Θα μου πείτε εδώ δεν είναι Βουλή,» δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Η προσβολή ερωτήματος είναι παρεμπόδιση;» διερωτήθηκε ο παρουσιαστής. «Είστε εκπρόσωπος του Φλωρίδη;» επέμεινε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να απορρίπτει τις κατηγορίες της.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με σπιλώσει 40 χρόνια δημοσιογραφίας, αλλοιώνοντας πραγματικά περιστατικά,» τόνισε ο παρουσιαστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnopasiako9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 15:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυγά με… πολιτική γεύση: ΟΠΕΚΕΠΕ και Άδωνις σε σοκολατένια έκδοση
Magazino

Αυγά με… πολιτική γεύση: ΟΠΕΚΕΠΕ και Άδωνις σε σοκολατένια έκδοση

Solidus Securities: «Άλμα» κερδών 270% το 2025 και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ανακοινώσεις

Solidus Securities: «Άλμα» κερδών 270% το 2025 και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο
Πολιτική

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN - Κανονικά στην εκπομπή (video)
Ειδήσεις

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN - Κανονικά στην εκπομπή (video)

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων
Πολιτική

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ