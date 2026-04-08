Άγριο beef on air μεταξύ Στραβελάκη και Κωνσταντοπούλου: «Στον Μητσοτάκη και στον Φλωρίδη κάθεστε Παναγίες»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής 10 Παντού του Open, μεταξύ του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τους τόνους να ανεβαίνουν από νωρίς.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει σε ερώτημα, με τον διάλογο να ξεφεύγει γρήγορα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Open Beyond, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρενέβαινε επανειλημμένα, επιχειρώντας να εκτονώσει την κατάσταση.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η ίδια αναφέρθηκε σε παλαιότερο τηλεοπτικό υλικό που, όπως υποστήριξε, είχε προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων άλλου σταθμού σχετικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Σε εκείνο το σημείο, ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα, ζητώντας από την κ. Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει, φτάνοντας στο σημείο να της λέει «δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε», ενώ η ίδια ανταπάντησε με ειρωνικό τόνο, θέτοντας το ερώτημα αν της γίνεται «χάρη» που της επιτρέπεται να τοποθετείται στην εκπομπή όπου είχε προσκληθεί.

Η ένταση διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, με τον κ. Στραβελάκη να επιμένει στην ανάκληση των δηλώσεων και την κ. Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι «βάλλεται από παντού» σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

«Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Φλωρίδη. Που μιλάνε και κάθεστε Παναγίες. Θα μου πείτε εδώ δεν είναι Βουλή,» δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Η προσβολή ερωτήματος είναι παρεμπόδιση;» διερωτήθηκε ο παρουσιαστής. «Είστε εκπρόσωπος του Φλωρίδη;» επέμεινε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να απορρίπτει τις κατηγορίες της.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με σπιλώσει 40 χρόνια δημοσιογραφίας, αλλοιώνοντας πραγματικά περιστατικά,» τόνισε ο παρουσιαστής.

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