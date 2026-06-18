Project VORIA: Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον χάρτη του Αμαρουσίου και των βορείων προαστίων

Το Project VORIA εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές αναπτύξεις που υλοποιούνται σήμερα στην Αττική, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 380 εκατ. ευρώ και στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αναψυχής στο Μαρούσι.

Το έργο, που βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, φιλοδοξεί να μεταμορφώσει μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και αναπτυξιακά ανεκμετάλλευτη, δημιουργώντας έναν σύγχρονο προορισμό διεθνών προδιαγραφών για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Κατά την παρουσίαση του σχεδίου, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) οι εκπρόσωποι της επένδυσης υπογράμμισαν ότι το VORIA δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη μεγάλου συγκροτήματος, αλλά επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την τουριστική, οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της πρωτεύουσας.

«Το Project VORIA είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση. Είναι η έκφραση της πεποίθησής μας ότι η Αθήνα αξίζει νέους προορισμούς που συνδυάζουν τη φιλοξενία, την ψυχαγωγία, τους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους και το πράσινο με τρόπο σύγχρονο. Στόχος μας δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε ένα νέο κτίριο, αλλά έναν προορισμό που θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, θα ενισχύει την ελκυστικότητα της πόλης για κατοίκους και επισκέπτες και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει σημαντικές προοπτικές. Πιστεύουμε ότι έργα όπως το Project VORIA, τα οποία ακολουθούν τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες ανάπτυξης, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για την οικονομία, το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα παρουσιάζουμε τα σχέδια του Project VORIA, αλλά στην πραγματικότητα παρουσιάζουμε το πώς φανταζόμαστε το μέλλον αυτής της περιοχής: πιο δυναμικό, πιο φιλόξενο, πιο εξωστρεφές και πιο συνδεδεμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης Αθήνας» δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της North Star Entertainment, φορέα της επένδυσης του Project VORIA.

Ένα … ΣΔΙΤ

«Το Project VORIA αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτυπώνει, παράλληλα, τη σύγχρονη προσέγγιση της ΕΤΑΔ στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της: με στρατηγικό σχεδιασμό, μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχο τη δημιουργία διαρκούς αξίας.

Η μετάβαση του έργου στη φάση της υλοποίησης επιβεβαιώνει ότι ένα ακίνητο, όταν ωριμάζει σωστά και αποκτά σαφές επενδυτικό πλάνο, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης για μια ολόκληρη περιοχή.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμβάλαμε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και συνεχίζουμε να στηρίζουμε μια επένδυση με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, η οποία αναβαθμίζει το Μαρούσι και, ταυτόχρονα, θέτει τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας, μέσα από την αξιοποίηση ενός μοναδικού περιουσιακού στοιχείου με σεβασμό στον χαρακτήρα και την περιβαλλοντική αξία της περιοχής.» δήλωσε η κα. Ηρώ Χατζηγεωργίου, Δευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, που ελέγχει το 49% της North Star Entertainment.

Το στίγμα για την περιοχή

«Το Project VORIA σχεδιάστηκε ως μια ανάπτυξη που συνομιλεί με το περιβάλλον της πόλης, ενώ φέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στην περιοχή από πολλές απόψεις. Αρχικά, με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην περιοχή που έως σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί και ως αποτέλεσμα τακτοποιούνται περιουσίες πολιτών οι οποίοι θα δουν τα ακίνητά τους να παίρνουν μεγάλη αξία. Επιπλέον, δημιουργεί νέους δημόσιους χώρους που θα μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες, μιας και το 42% της έκτασης θα αποτελούν κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και ένα πρόσθετο 35% θα είναι ακάλυπτη επιφάνεια πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διακριτική ένταξη του συγκροτήματος στον αστικό ιστό, στη μείωση της αίσθησης του όγκου του κτιρίου, στην ενίσχυση του πρασίνου και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Παράλληλα, οι σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που συνοδεύουν την επένδυση βελτιώνουν τη λειτουργία της περιοχής και ενισχύουν την οδική ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη του έργου συμβαδίζει με την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων. Πιστεύουμε ότι το Project VORIA μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο παράδειγμα του πώς μια μεγάλη επένδυση δημιουργεί αξία όχι μόνο για τους επισκέπτες της, αλλά και για την ίδια την πόλη που τη φιλοξενεί» ανέφερε ο κ. Σπύρος Τσαγκαράτος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST.

Οι Συντελεστές του Εργου

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν εκπονηθεί από το αμερικανικό Γραφείο «WAGT», με την υποστήριξη του ελληνικού Γραφείου «ASPA-KST».

Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ/METLEN του Ομίλου Μυτιληναίου.

Το Project Management, υλοποιεί η εταιρεία «ECC».

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων δημιουργήθηκε από την «Wiberly Interiors» της WAGT, οι κυκλοφοριακές μελέτες εκπονήθηκαν από την «Δρόμος ΕΠΕ», οι περιβαλλοντικές μελέτες από την «Echmes», οι στατικές μελέτες από την «HPL»- Γραφείο PPanagiotopoulou, οι μηχανολογικές μελέτες από την «LDK» και την «TETRAS» και οι μελέτες φωτισμού από το αμερικανικό Γραφείο «GLMD» και την «Lighting Art».

Ένας νέος μικτός προορισμός

Αναλυτικά, όπως αναφέρθηκε, σχεδιασμός του Project VORIA βασίζεται στη λογική των σύγχρονων mixed-use developments, συνδυάζοντας διαφορετικές χρήσεις σε έναν ενιαίο προορισμό. Στο συγκρότημα θα λειτουργούν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πέντε αστέρων, συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγίας και το νέο καζίνο που θα μεταφερθεί από την Πάρνηθα.

Κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης θα αποτελέσει το ξενοδοχείο που θα λειτουργεί υπό το brand MGallery της Accor. Η μονάδα θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, εγκαταστάσεις ευεξίας και spa περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, χώρους εστίασης, πισίνα και συνεδριακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου αμφιθεάτρου χωρητικότητας 1.100 ατόμων. Η συνεργασία με τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο έχει ορίζοντα 25 ετών και ενισχύει τη διεθνή ταυτότητα του έργου.

Η λειτουργία του καζίνο θα αναληφθεί από τη Regency Entertainment. Η νέα εγκατάσταση θα περιλαμβάνει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, VIP χώρους φιλοξενίας, δύο εστιατόρια, καθώς και ειδικό VIP εστιατόριο.

Οικονομικό αποτύπωμα και θέσεις εργασίας

Η επένδυση αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην οικονομία της Αττικής και του τουριστικού κλάδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, τα ετήσια έσοδα του συγκροτήματος υπολογίζονται σε περίπου 140 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά οφέλη για το Δημόσιο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 700 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 2.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, ενώ οι σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι το συνολικό οικονομικό όφελος θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας.

Η έναρξη λειτουργίας του Project VORIA τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2028, με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών να αναμένεται λίγους μήνες νωρίτερα.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και αναβάθμιση υποδομών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παρεμβάσεις που θα συνοδεύσουν την ανάπτυξη του έργου στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η σημαντικότερη αφορά τη Σπύρου Λούη, η οποία θα συνδεθεί με τη λεωφόρο Κηφισίας μέσω νέου ανισόπεδου κόμβου.

Η υποβίβαση και διαπλάτυνση της οδού, σε συνδυασμό με νέους κόμβους και συμπληρωματικά έργα, αναμένεται να δημιουργήσει νέες διόδους κυκλοφορίας, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να αποσυμφορήσει την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τους μελετητές, οι παρεμβάσεις δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά το συγκρότημα αλλά ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματα του Δήμου Αμαρουσίου για καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με το βασικό οδικό δίκτυο.

Το σύνολο του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των κυκλοφοριακών έργων αναλαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, ενώ το κόστος τους περιλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό των 380 εκατ. ευρώ.

Πράσινο, δημόσιοι χώροι και βιωσιμότητα

Η ανάπτυξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων. Από τη συνολική έκταση των περίπου 50 στρεμμάτων, τα 25 στρέμματα έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ελεύθερης πρόσβασης.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εκτεταμένων χώρων πρασίνου συνολικής έκτασης άνω των 17.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το 42% της συνολικής έκτασης θα αποδοθεί σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος επιδιώκει την ομαλή ένταξη στον αστικό ιστό, περιορίζοντας την αίσθηση όγκου και αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας.

Η επόμενη ημέρα της Πάρνηθας

Η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας αποτελεί κομβικό στοιχείο του σχεδίου. Η μεταφορά προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία και συνδέεται με τη μακροχρόνια προσπάθεια αξιοποίησης της περιοχής του Αμαρουσίου, μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου τρεις δεκαετίες και πέρασε από πολυάριθμες διοικητικές, πολεοδομικές και δικαστικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της περιοχής του Mont Parnes, την ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Πάρνηθας. Παράλληλα, η ΕΤΑΔ σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις για την αξιοποίηση της έκτασης, με στόχο να διατηρηθεί η περιοχή ενεργή και ελκυστική ως προορισμός, χωρίς να υπάρξει αναπτυξιακό κενό μετά τη μεταφορά του καζίνο.

Στελέχη που συμμετείχαν στον σχεδιασμό επισήμαναν ότι η αξιοποίηση του Πύργου Μυλωνά και των γύρω εκτάσεων αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε ποτέ και απαιτούνται νέες χρήσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ένα έργο που κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών

Η σημερινή εικόνα του Project VORIA, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολεοδομικών σχεδιασμών, προσφυγών, επιχειρηματικών αντιπαραθέσεων και καθυστερήσεων που συνδέθηκαν τόσο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και με την οικονομική κρίση.

Πάντως, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, οι εξελίξεις στην αγορά τυχερών παιγνίων, η κυριαρχία των VLTs και των ψηφιακών δραστηριοτήτων, αλλά και η σταδιακή ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου μετά το 2017, δημιούργησαν τελικά τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Η απόρριψη τεσσάρων προσφυγών από το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το οριστικό πολεοδομικό «πράσινο φως» για την κατασκευή.

Με την ολοκλήρωσή του, το Project VORIA φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο αναπτυξιακό πυλώνα για τα βόρεια προάστια, συνδυάζοντας τουρισμό, φιλοξενία, ψυχαγωγία, επιχειρηματικότητα και δημόσιους χώρους σε μια ενιαία αστική ανάπτυξη που θα επηρεάσει την εικόνα του Αμαρουσίου και της ευρύτερης μητροπολιτικής Αθήνας για τις επόμενες δεκαετίες.