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Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα
Ναυτιλία
09:25 - 18 Ιουν 2026

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα

Γιώργος Αλεξάκης
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Μέχρι τον Οκτώβριο σχεδιάζεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη μετασκευή ακτοπλοϊκών πλοίων με στόχο τη χρήση πράσινων καυσίμων, ανοίγοντας το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό ενός από τους γηραιότερους στόλους της Ευρώπης.

Αυτό σημείωσε η προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αθηνά Φωκά, στο 4ο Hydrogen and Green Gases Forum του Energypress, περιγράφοντας το πρόγραμμα ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει ανανέωση στόλου, ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας.

Ο στόλος

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα περισσότερα ελληνικά ακτοπλοϊκά πλοία έχουν πλέον ξεπεράσει τα 30 χρόνια ηλικίας, ενώ το κόστος της μετάβασης σε καθαρότερα καύσιμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με το πρώτο ολοκληρωμένο master plan για την ελληνική ακτοπλοΐα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το συνολικό χρηματοδοτικό κενό για την πράσινη μετάβαση του κλάδου υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 25 ετών. Από αυτά, σχεδόν 3 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις κεφαλαίου (CAPEX) και περισσότερα από 2 δισ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες (OPEX).

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση 326 επιβατηγών πλοίων και περισσότερων από 185.000 ετήσιων συνδέσεων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανανέωση του στόλου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε νέες ναυπηγήσεις. Σημαντικό μέρος των υφιστάμενων πλοίων μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικό μέσω μετασκευών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων (retrofits), γεγονός που εξηγεί και τη βαρύτητα που δίνεται στο νέο πρόγραμμα των 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση τόσο νέων πλοίων όσο και μετασκευών, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν και τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου.

Ωστόσο, η τεχνολογική επιλογή παραμένει ανοιχτή. Όπως επισήμανε η κ. Φωκά, τα βιοκαύσιμα αποτελούν σήμερα την πιο άμεσα διαθέσιμη λύση για τη μείωση των εκπομπών μέσω ανάμειξης με συμβατικά καύσιμα, ενώ οι ευρωπαϊκοί κανόνες αποκλείουν επενδύσεις που δημιουργούν μακροχρόνια εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα («carbon locking»).

Επενδύσεις από την Attica Group

Από την πλευρά της αγοράς, η Attica Group εμφανίζεται να ποντάρει στη μεθανόλη ως πιθανότερο καύσιμο του μέλλοντος. Ο διευθυντής Λειτουργιών της εταιρείας, Γιώργος Αναγνώστου, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν ήδη εφαρμοστεί στον στόλο – από τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και των ταχυτήτων μέχρι τις υδροδυναμικές βελτιώσεις σε έλικες και πηδάλια, τα LED και άλλες τεχνολογίες εξοικονόμησης – έχουν μειώσει την κατανάλωση καυσίμου κατά 10%-11%.

Η ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις είναι κρίσιμη, καθώς το καύσιμο αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το 50% του λειτουργικού κόστους μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας. Παράλληλα, η Attica ανανεώνει τον στόλο της, με στόχο να μειώσει τον μέσο όρο ηλικίας των πλοίων από τα 27 στα 19 έτη, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει δύο νέα πλοία μέσω πολυετούς χρονοναύλωσης από τη Stena Line, τα οποία θα δρομολογηθούν το 2027 και διαθέτουν μηχανές τριπλού καυσίμου.

Παρά το ενδιαφέρον για τη μεθανόλη, τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά. Όπως σημείωσε ο κ. Αναγνώστου, με το σημερινό πλαίσιο των ETS και FuelEU, η χρήση πράσινων καυσίμων εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από τη συνέχιση της χρήσης συμβατικών καυσίμων, ακόμη και μετά την επιβάρυνση από το κόστος των ρύπων. Επιπλέον, για ένα μόνο νέο πλοίο θα απαιτούνται περίπου 70.000 τόνοι πράσινης μεθανόλης ετησίως, γεγονός που αναδεικνύει τις μεγάλες προκλήσεις που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υποδομές ανεφοδιασμού.

Το στοίχημα της πράσινης ακτοπλοΐας, επομένως, δεν αφορά μόνο την επιλογή του κατάλληλου καυσίμου. Αφορά εξίσου τη χρηματοδότηση, τις λιμενικές υποδομές, τη διαθεσιμότητα καυσίμων και την προσαρμογή στο συνεχώς αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πρόγραμμα των 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές αναδεικνύεται ως η πρώτη μεγάλη παρέμβαση που μπορεί να επιταχύνει την ανανέωση του στόλου και να λειτουργήσει ως γέφυρα προς τη νέα εποχή της ελληνικής ακτοπλοΐας.

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