Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας παρουσίασαν μεικτή εικόνα, με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να ξεχωρίζουν καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες ενδείξεις από τη Federal Reserve, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων μέσα στο 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 2,48%, κλείνοντας στις 9.084,28 μονάδες. Να σημειωθεί ότι με την επίδοση αυτή, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας υπερέβη για πρώτη φορά το ορόσημο των 9.000 μονάδων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην Ιαπωνία, όπου ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,84%, φθάνοντας στις 71.186,80 μονάδες. Το κλείσιμο αυτό αποτελεί νέο υψηλό όλων των εποχών για την ιαπωνική αγορά, με το δείκτη να διασπά για πρώτη φορά το επίπεδο των 71.000 μονάδων.

Στον αντίποδα, οι υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής κινήθηκαν με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,99%, κλείνοντας στις 23.827,67 μονάδες, ενώ ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης κατέγραψε οριακές απώλειες 0,16%, διαμορφούμενος στις 4.101,48 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και η ινδική αγορά, με τον δείκτη Sensex να σημειώνει μικρή κάμψη 0,15% και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 77.041,67 μονάδες. Αντίθετα, θετικό πρόσημο εμφάνισε η Σιγκαπούρη, όπου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,21%, διατηρώντας το ανοδικό κλίμα στην τοπική αγορά.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 υποχώρει 0,62% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 8,911.10 μονάδες.